Sopić: ‘Mi Hrvati mislimo da smo najljepši i najbolji’

Iako je Corvinul prošle sezone osvojio rumunjski kup i izborio plasman u prvu ligu, ne smije igrati u najvišem rangu jer nije u privatnom vlasništvu, što je pravilo u Rumunjskoj. Otvaranje sezone najavio je Rijekin trener Željko Sopić na konferenciji za medije.

“Na početku smo nove sezone, otvaramo je protiv Corvinula. Iako bi se po medijima dalo zaključiti da je pred nama jedna lagana utakmica, to baš nije tako. Oni su drugoligaš samo zbog njihovih suludih pravila o privatnom vlasništvu. Nemamo se što lagati, mi svakako idemo pobijediti. Imamo nekih problema sa sastavom, ali nadam se da će se to uskoro iskristalizirati. Na teren će istrčati 11 najspremnijih igrača”, započeo je Sopić pa otkrio kakvi su to problemi:

“Najvećih problema imali smo sa Smolčićem i Frukom koji su bili van trenažnog procesa zadnjih sedam-osam dana. Selahi trenira zadnjih 10 dana. Jedini problem je taj da odlučimo tko će od nedovoljno zaliječenih igrača započeti utakmicu. Sigurno je neće započeti svi. Pred nama je duga sezona i svaki nam je igrač bitan. Iako mi Hrvati mislimo da smo najljepši i najbolji, u Europi se prolaz ostvaruje kroz dvije utakmice, a za to nam trebaju zdravi igrači.”

“Fali nam malo iskustva”

“Imali smo nekih problema s manjim ozljedama. Od početka priprema imamo problema s pozicijom lijevog beka budući da Goda još uvijek nije počeo trenirati pa tako tamo imamo na raspolaganju samo Čabraju. No to je sastavni dio priprema. Mi treneri volimo malo njurgati, ali s vremenom se sve iskristalizira, nadam se da će igrači koji su propustili dio priprema doći na potrebnu razinu sportske forme kako bi nam pomogli u velikom broju utakmica koje nam slijede”, dodao je Sopić pa komentirao promjene u igri:

“Neke stvari smo promijenili, to ćete vidjeti u Rumunjskoj. Ne bih u detalje. Mislim da smo u odnosu na prošlu sezonu malo poletniji, mlađi i željniji, iako nam fali malo iskustva. No kako je, tako je, ne žalim se ni na što. Ovi dečki su spremni proći prvu prepreku, vjerujem u njih.”

“Špica im podsjeća na Petkovića”

“Imaju jako dobru špicu koja podsjeća na Petkovića, koji se voli spuštati. Tu su brza krila, lijevi bek koji je jako dobar igrač. Gledao sam ih u nekoliko utakmica. Dobra su momčad i ne smije im se dozvoliti da se razmašu jer onda mogu raditi probleme u kontri. Mi se moramo postaviti dominantno, držati loptu u svojem posjedu i realizirati prilike koje će se stvoriti”, rekao je o protivniku.

O pitanju prvog vratara kaže: “Rekao sam i prije početka priprema: Zlomislić 51 posto, Posavec 49 posto. Zloma je to zadržao i to je to. Zloma brani, svi smo iza njega. Dvije godine je čekao priliku, zaslužuje potporu, a dalje je sve na njemu.”