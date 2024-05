Sopić: Glupo je to reći, ali bili smo bolji. Dinamo zabije dva gola iz tri udarca, mi jedan iz 25

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Trener Rijeke, Željko Sopić bio je razočaran nakon što je njegova momčad izgubila i drugi trofej sezone od Dinama. I ovaj puta baš na Rujevici, usred Rijeke.

“Čestitke Dinamu na zasluženom osvajanju Kupa. Nogomet se igra za golove. Ne mogu se oteti dojmu da smo u prvih pola sata, do njihovog gola, bila bolja momčad, iako je to glupo reći. Morate zabiti gol. S ovim pravilom gola u gostima sam rekao da smo morali zabiti i na Maksimiru. Dinamo ima kvalitetu, ne možemo ostaviti Petkovića samog na širokom prostoru, pa onda i Baturinu…

Možemo pričati o mentalnom sklopu kada imate pet utakmice bez pobjede. Ne igrate uvijek dobar nogomet, ali morate imati nekoga tko mora zabiti kad ne ide. Ne mogu nikome ništa prigovoriti, dečki su dali sve od sebe, ali kad Dinamo povede, teško je igrati protiv njega. Tko zna što bi bilo da smo prvi zabili, imali smo neloše šanse, ali to ćemo analizirati u miru.

Rekli ste da su napadači zakazali, žalite li najviše za onom šansu u Maksimiru?

Teško je sad to reći, ne možemo se na to vaditi. Mi smo trebali zabiti gol u prvih pola sata i to bi promijenilo utakmicu. Dinamo je svoje šanse iskoristio. Ne mogu reći da se netko nije držao govora, ali Petković ima tu kvalitetu koju ima i ako se takvim igračima daje puno prostora onda će ti biti teško.

Zašto je Pjaca izašao na poluvremenu? To je bila moja odluka. Odigrao je jako puno utakmica, bio je na nekim terapijama. Mislim da je to bilo najpametnije, da se nešto ne dogodi jer ide i na Euro. Znamo u kakvom su stanju njegova koljena, izdržala su cijelu sezonu, da je ostalo 1:0 na poluvremenu vjerojatno ne bi izašao, ali moramo biti svjesni rizika.

Sve je to u duhu borbe. Suludo je to komentirati. Ocjena sezone? To moraju napraviti ljudi u klubu. Naravno da je ovo hladno prizemljenje, ali treba analizirati sve hladne glave. Planovi za ljeto? Prvo moramo vidjeti gdje smo s igračima koji istječu ugovore, imamo igrače koji idu u reprezentacije. Mislim da ćemo biti pametniji nakon zadnjeg kola.”

Zamjerate li nešto sebi?

Teško je govoriti odmah nakon utakmice. Da se može bolje, uvijek može, ali teško mi je sad nešto reći. To kao da me pitate da smo zabili prvi gol. Ne znam. Iskreno, ne znam.

Koliko je Dinamov pobjednički mentalitet utjecao na finiš sezone?

Naravno da je lakše kad imate iskusnije igrače na terenu, ali ne treba se na to izvlačiti. U trenucima kad se lomila sezona mi smo imali 26 udaraca protiv Dinama. Znate što to znači. Dinamo iz tri udaraca zabije dva gola, mi iz 25 nijedan. Treba boljemu čestitati i to je tako.