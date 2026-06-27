Šok na Mundijalu! Kapetan Zelenortskih Otoka optužen za silovanje

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AP Photo/Stew Milne via Guliver

Dok Zelenortski Otoci slave svoj povijesni plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva, reprezentaciju je potresla šokantna vijest.

Kapetan Zelenortskih Otoka Ryan Mendes pod istragom je novozelandske policije nakon što ga je Brazilka, koja je u veljači tijekom FIFA Series turnira radila kao prevoditeljica reprezentacije, prijavila za silovanje.

Navodni incident dogodio se u hotelu u Aucklandu u kojem je bila smještena reprezentacija.

Prema tvrdnjama djevojke, Mendes je kasno navečer pokucao na vrata njezine hotelske sobe. Kada mu je otvorila, navodno je ušao u sobu i seksualno je napastovao.

Sve se dogodilo u noći nakon prijateljske utakmice protiv Čilea.

Služba za odnose s javnošću novozelandske policije potvrdila je da se vodi postupak, ali zbog istrage nije mogla iznositi dodatne pojedinosti.

Odvjetnica i obitelj djevojke zatražili su od FIFA-e da Mendesa izbaci sa Svjetskog prvenstva, no zasad nisu dobili odgovor.

Nitko iz reprezentacije nije želio komentirati ovaj slučaj.

Zelenortski Otoci sljedeću utakmicu na Svjetskom prvenstvu igraju 3. srpnja protiv Argentine.