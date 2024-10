Skomina: Ključan trenutak između Istre i Dinama dogodio se u 35. minuti

Podijeli :

Peter Schatz Pool via Guliver Image

Nakon završenog desetog kola SuperSport HNL-a suđenje je komentirao bivši elitni UEFA-in sudac Damir Skomina.

Najviše su u fokusu bile dvije utakmice, ona između Istre i Dinama u Puli, kao i današnja Slaven Belupa i Hajduka u Koprivnici.

“Po meni je trebao dati u 35. minuti žuti karton Torrenteu za povlačenje protivnika. To je bio ključan trenutak. Morao je dati, a onda je klupa kasnije poludjela i žuti karton treneru nije ništa riješio. Bel je pogriješio, ali to ne daje za pravo klupi da radi što hoće. Kad pogriješiš, moraš otići do klupe i dobiti utakmicu nazad.

To je trenutak kad sudac treba dobiti povjerenje. Možda je trebao više razgovarati s trenerom. Zanima me bi li se ti klubovi tako u Europi ponašali. Igramo doma pa si možemo svašta dozvoliti. Belupo je dvaput oštećen. No to im ne daje za pravo da rade nered. Na sucima je da to poprave. Problem je i što se vuku repovi.

Ne vidim namjeru suca da ošteti neku momčad. Ademija je u drugoj situaciji lopta pogodila u ruku. Moj je dojam da ga je lopta pogodila u tijelo pa onda u ruku nakon flipera i to nije kažnjivo. Da ga je pogodila direktno u ruku, to je po meni kazneni udarac. Treba biti precizan. VAR soba bi se javila da je sigurna da je bila ruka.

Keller je opravdano dobio dva žuta kartona, ali trebao je onda i Torrenteu dati u 35. minuti, Vidi se disbalans. Penal za Dinamo je bio opravdan, ali u ovakvoj utakmici sucima je bilo jako teško za vjerovati, što god da su dosudili”, objasnio je Skomina.

Sporan detalj s utakmice u Koprivnici bio je drugi pogodak Hajduka, a Slovenac je to ovako vidio:

“Vidi se da Diallo prvi igra loptom i onda dolazi do kontakta. Tu mogu povući paralelu s Livakovićem, koji nije zaslužio isključenje. Diallo igra nogometno ispravno, a njegovo protivnik igra glavom i dovodi sam sebe u opasnost”, rekao je Skomina za Max Sport televiziju.