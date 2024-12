Skener: Može li Zajec dočekati ‘prvi rođendan’? Volio bih, ali…

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX

Dinamo se vratio svojim navijačima, članstvo se obnavlja, financijski izvještaj je sređen, jedini segment koji je 'šepao', sad i posrnuo je – sportski direktor i stručni stožeri.

Kakva nedjelja! I dok je Zoran Milanović, koji je ove jesni bio gost Velimira Zajeca u Maksimiru, već pripremao novi predsjednički govor, ali za dlaku mu je izbjegla pobjeda, te će na kraju će morati u ‘drugi lauf’ sa Draganom Primorcem, u Maksimiru se dogodio trenerski “blitzkrieg’.

Znalac ili blefer? Nakon što je Nenad Bjelica nakon četiri desetljeća donio Dinamu proljeće u Europi, ostavio mu momčad koja i danas ima šampionske obrise, u sljedeće četiri epizode je doživio slobodan – pad. Je li i konačni? Ćorava kokoš ili pjevac koji je ostao bez glasa? To sam napisao u svibnju 20204. godine nakon što je Bjelica završio njemačku etapu svoje karijere.

Povratak u Dinamo, na samom početku je dao naslutiti da je znalac, jučer je iz Maksimira s bogatom otpremninom ispraćen kao – blefer. Što mu se dogodilo? Ponajprije nenormalan broj ozljeda nedvojbeno nas tjera na neka pitanja:

– koliko je dobro Sergej Jakirović pripremio momčad, koju je sam Bjelica toliko hvalio?

– je li Bjelica pogriješio u procesu treninga nakon što je preuzeo momčad iz koje su jedan po jedan ispali važni igrači?

– i još nešto jako važno – zašto su mu neki igrači okrenuli leđa, pa ih je morao kažnjavati i odstranjivati iz momčadi?

Da se ne lažemo Nenad Bjelica nije uspio homogenizirati momčad, nije pronašao balans u momčadi kada pričamo o igranju u Ligi prvaka i domaćem prvenstvu. U koktelu dobrih i loših stvari – stradao je rezultat. A to je nešto što čelni ljudi velikih klubova, posebno na ovim prostorima jednostavno ne mogu oprostiti.

Ne želim ovdje biti Bjeličin odvjetnik, ali Liverpool je imao strpljenja s Jurgenom Kloppom koji je dobio i istrpio batine, pa kasnije ostvario epohalan rezultat s klubom s Anfielda. No, tu se ne može povlačiti plava paralela zbog toga što nas Bjelica nije uvjerio da može ‘iščupati’ Modre iz blatnog maksimirskog jezera. Što je potvrdila i naša anketa.

Uvijek sam za to da Dinamo brine o svojim bivšim igračima, njihovim obiteljima, jer tako to rade gospodski klubovi, a ja držim da je današnji Dinamo ponovno gospodski klub. I stoga mi se Zajecova potpora Marku Mariću, sportskom direktoru, a inače i sinu nekadašnjeg Dinamovog golmana Zvonka Marića koji je u Dinamu imao epizodnu ulogu na travnjaku, ali je kao osoba ostavio dubok trag – sviđa. A Velimir Zajec ima i dušu i srce i voli dinamovce.

No, nemamo pravo zažmiriti i reći da je sportski direktor obavio dobar posao, kada je jesen pokazala da neki novi igrači nisu za Dinamo. Tu leži odgovornost samog sportskog direktora, ali i uprave odnosno predsjednika kluba. I to zbog specifične situacije. Velimir Zajec nije predsjednik kao Mirko Baršić, koji još uvijek misli da lopta skače zato što je u njoj skače žaba. Med i mlijeko, naš Zajec Zeko je bio fantastičan igrač, nešto slabiji trener i sportski direktor.

Nemam ništa protiv Marka Mamića, dapače, sviđa mi se kad mladi ljudi imaju prigodu sjediti u stolici sportskog direktora, no Velimir Zajec više nema pravo ne miješati se i to vrlo aktivno u novi prijelazni rok. On mora zajedno s Marićem otići i uživo pogledati svakog igrača kojeg eventualno ima namjeru angažirati. Mislim da u to mora aktivno angažirati i Fabia Cannavara, novog Dinamovog trenera koji će u petak 3. siječnja preuzeti momčad. Jer novca ima, a prostora za nove krive korake – apsolutno ne.

Početkom ožujka 2025. godine Velimir Zajec će proslaviti prvu godišnjicu mandata na klupi predsjednika kluba iz Maksimirske 128. Sasvim dovoljno vremena da sve navijače Modrih uvjeri da će se krajem svibnja u Maksimiru slaviti novi naslov prvaka. Sve osim titule zbog novog formata Lige prvaka i pravog bogatstva koje donosi smatrat će se kao posrtaj. A tada će i Zajec morati odgovarati na neugodna novinarska pitanja.