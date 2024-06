Šimunić: I danas se naježim na snimku himne protiv Brazila 2006. godine

Podijeli :

Guliver Images

Josip Šimunić dao je intervju Bildu, gdje je njemačkoj publici približio hrvatsku reprezentaciju, objasnio njenu posebnost na velikim natjecanjima i dao prognozu za predstojeće Europsko prvenstvo u Njemačkoj

Bivši stoper hrvatske reprezentacije, s 105 nastupa, uživa status zvijezde u Berlinu, gdje je igrao za Herthu od 2000. do 2009. godine i sakupio 275 nastupa. Bild ga predstavlja kao nekadašnju zvijezdu kluba te navodi da je danas predsjednik NK Rudeša.

“Hrvatska je momčad. U njoj igraju igrači spremni dati sve za svoju zemlju. Pažljivo su odabrani. Naši izbornik pazi na to da igrači karakterno odgovaraju timu. Od prvog dana Zlatko Dalić jasno govori da je čast igrati za svoju zemlju. Onaj tko nije sto posto spreman za to, taj neće dugo trajati”, započeo je Šimunić.

O Luki Modriću

“Za mene je on naš najbolji nogometaš svih vremena. Zadnjih 15 godina on je jedan od najboljih veznjaka svijeta, a to što je uspio napraviti s Realom i Hrvatskom je nevjerojatno. I istovremeno je veliki vođa. To pokazuje u svakoj utakmici. Modrić i Dalić su razlog zbog kojeg ovoj momčadi tako dobro ide.”

Hrvatsku je teško pobijediti

“Momčad do posljednjeg sudačkog zvižduka vjeruje u to da može svakog pobijediti. To je i dokazala prijašnjih godina. To uvjerenje je potpuno suludo, a kvaliteta igre momčadi je također izvanredna.”

Prisjetio se legendarne utakmice protiv Brazila iz 2006.

“Baš u ponedjeljak netko mi je pokazao snimku himne iz Berlina s utakmice Svjetskog prvenstva 2006. protiv Brazila. Odmah sam se naježio. Nadam se da ćemo pobijediti Španjolsku, ali treba biti i realan. Mala smo zemlja s manje od četiri milijuna stanovnika. Velika je stvar što uopće sudjelujemo na ovom turniru. No brojni uspjesi u našoj kratkoj povijesti pobudili su apetit za više.”

Šanse Hrvatske na prvenstvu

“Vjerujem da možemo proći skupinu. Zadat ćemo glavobolju svima protiv kojih budemo igrali. Za osvajanje titule potrebno je da se sve poklopi, ali i mnogo sreće. Puno je dobrih momčadi”, zaključio je Šimunić.