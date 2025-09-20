VIDEO / Šarlija: Događaju nam se iste pogreške, to više nije slučajnost

Podijeli :

Stoper Hajduka je komentirao pogreške koje se događaju Splićanima u posljednje vrijeme...

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk.

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

Nakon utakmice, tabor Hajduka u miks-zoni predstavljao je stoper Zvonimir Šarlija:

“Utakmica je bila vrlo slična onoj u Varaždinu, samo što su nas sad otvorili u 44. minuti. Imali smo potpunu kontrolu, možda i svih 90 minuta. Ali, prvi gol iz kontre, drugi gol iz izgubljenog posjeda… Događaju nam se iste pogreške, to više nije slučajnost. Vrijeme je da to mijenjamo”, zaključio je igrač Hajduka.

Mario Kovačević je također izašao pred medije u miks-zoni:

“Sretan sam i zadovoljan. Moj prvi najveći hrvatski derbi i pobjeda. Bilo je i vrijeme da ja slavim nakon Poljuda. Ali, nisam ja bitan… Čestitke svim igračima i ljudima u klubu. Pokazali smo da je nedjelja protiv Gorice bio samo jedan loš dan. Zanimljiva utakmica, prvo poluvrijeme se dugo lomilo, a onda ga je krasnim golom prelomio Hoxha. Zabili smo dva lijepa gola, ali mislim da je taj prvi na kraju prelomio utakmicu. Znali smo ove sezone ulaziti u drugo poluvrijeme malo lošije i stalno ponavljam kako ćemo rasti iz utakmice u utakmicu, a tako smo danas pokazali da drugo poluvrijeme nije problem.”