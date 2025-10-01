VIDEO / Hrvatska dobiva novi moderni stadion: ‘Prva HNL, stižemo!’

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak na Facebooku je predstavio projekciju novog stadiona i otkrio detalje njegove izgradnje.
U Bjelovaru se spremaju veliki nogometni planovi – najavljuje se spajanje trećeligaša Mladosti Ždralova i NK Bjelovara u jedinstven klub koji bi svoje utakmice igrao na budućoj Areni Bjelovar. Cilj je stvoriti momčad sposobnu financijski i kadrovski konkurirati najboljim hrvatskim klubovima, a Grad je u tom smjeru već značajno povećao izdvajanja za sport.
