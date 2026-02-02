Slaven Belupo prodao napadača na Otok

Najmlađi debitant u povijesti HNL-a potpisao za Slaven Belupo

Šuto je u Koprivnicu došao na mala vrata prije točno dvije godine iz Croatije Zmijavci i u tom je roku ostavio veliki trag u klubu, iz kojeg odlazi kao prvi asistent lige i četvrti strijelac kluba u aktualnoj sezoni.

Iza sebe ima četiri pogotka i šest asistencija, no te brojke još su veće kada se uzmu u obzir sve službene utakmice u plavom dresu Slaven Belupa. Od debija, koji je imao 3. veljače 2024. protiv Rudeša, odigrao je 59 utakmica, zabio devet golova i upisao osam asistencija.

“Trudom, zalaganjem, pristupom i odnosom prema svima u klubu i šire, mladić iz Zmijavaca brzo je osvojio srca zahtjevne koprivničke publike, pogotovo u drugom dijelu prošle sezone, kada se u potpunosti oporavio od ozljeda i dokazao da je s pravom među nama. S vrlo dobrim igrama nastavio je i ove sezone, što su primijetili i bogatiji europski klubovi, a na temelju čega je Ante i zaradio transfer u Škotsku.

Osim toga, Ante je postavio svojevrsni putokaz brojnim mladim igračima, odnosno dokazao da se upornošću u kratkom roku iz amaterskog nogometa može uspjeti u profesionalnom, jer ne smijemo zaboraviti da je u Slaven Belupo došao iz Croatije, koja igra u drugom rangu hrvatskog nogometa.

Kao i uvijek, svaki oproštaj je težak, no ponosni smo što smo bili barem mali dio njegova života, odnosno veliki dio nogometne karijere, koju će nastaviti graditi na zapadu Europe, tamo gdje je san otići brojnim igračima. S obzirom na to, ponos je velik i ovim putem Anti zahvaljujemo na svemu što je napravio u protekle dvije godine, na svakom pogotku, asistenciji, brojnim slavljima i uspomenama. Ante, sretno dalje!”, poručili su iz Slaven Belupa.