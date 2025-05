Rakitić o ostanku u Hajduku: ‘Sjest ću sa ženom i djecom pa vidjeti što i kako dalje’

Podijeli :

Budućnost bivšeg člana Vatrenih još je uvijek pod znakom pitanja.

U zadnjem 38. kolu hrvatskog prvenstva Hajduk je slavio s 1-0 kod Šibenika golom Rokasa Pukštasa u 71. minuti, ali Splićani su ostali treći na ljestvici.

Splićani nemaju previše razloga za zadovoljstvo po završetku ove sezone, obzirom kako su ponovno ostali bez naslova prvaka koji sanjaju još od 2005. godine.

Postoji puno upitnika oko budućnosti Hajduka. Gennaro Gattuso će napustiti Poljud nakon jedne sezone, ne zna se što će biti s Markom Livajom, a nije sigurno ni hoće li Ivan Rakitić sljedeće sezone nositi bijeli dres.

Nakon gostovanja na Šubićevcu, Rakitić je upitan o svojoj budućnosti, ali nije mogao dati konkretan odgovor:

“To ćemo vidjeti. Sada ćemo se odmoriti, a onda ću sjesti sa ženom i djecom što i kako dalje.”

Osvrnuo se na dugi post Hajduka kad je naslov prvaka u pitanju:

“Treba nam stabilnost, pravi projekt. Ne može se mijenjati svako dvije godine sve okolo, treba vjerovati pravim ljudima. Koliko god to glupo zvuči, napravili smo iskorak. Do zadnjeg kola bili smo u borbi za prvenstvo. Zadnjih godina to nije bilo tako. Ima puno dobrih, talentiranih mladih igrača. Treba vremena da se stvari poslože.”

Popularni ‘Raketa’ bio je pun riječi hvale za Gennara Gattusa:

“Mister Gattuso nam je postao prijatelj za cijeli život. Živi u Španjolskoj, bit ćemo blizu jedan drugome. Želim mu se zahvaliti na svemu što je učinio za mene i sve nas. Svi mu se moramo zahvaliti, velikom čovjeku.”

Još je kratko komentirao buduće ciljeve Hajduka:

“Za klub je najvažniji kontinuitet. Ne možeš ženu mijenjati svako dva-tri dana. Ajmo se skupiti, svi volimo Hajduka… Idemo napraviti da Hajduk igra Europu puno godina. To je cilj svih. Zahvala Torcidi, uvijek su tu uz nas. Možda su među tri-četiri skupine u cijelom svijetu. Na nama je da im se za tu zahvalnost odužimo titulom.”