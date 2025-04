Karačić objasnio razlog ‘ludila’ na kraju utakmice s Hajdukom: Najviše krivim sebe

Podijeli :

Bardy Gayles by Guliver

​Kapetan Lokomotive Fran Karačić postigao je izvanredan pogodak iz slobodnog udarca u remiju 1:1 protiv Hajduka na Poljudu. Unatoč njegovom golu, Lokomotiva nije uspjela zadržati vodstvo jer je Hajduk izjednačio u 98. minuti iz kaznenog udarca, što je izazvalo Karačićevu frustraciju.​

“Dojmovi su se slegli već pola sata nakon utakmice. Ali i jutro je pametnije od noći, kako kažu. Mislim da smo trebali izdržati taj pritisak, pogotovo s igračem više. I mislim da smo trebali odnijeti tri boda kući, pobijediti Hajduk, lidera prvenstva, pred punim Poljudom. I u situaciji u kojoj smo sada, puno bi nam značilo”, rekao je Karačić u Denis podcastu i dodao:

“To me je dosta naljutilo, to što smo ispustili bodove. Prvenstveno krivim sebe zbog nekih krivih reakcija, lošeg slobodnog udarca, pa skoka koji sam trebao odnijeti. Napad prije gdje imamo kontru 3 na 1, gdje smo mogli povesti 2:0. I onda u zadnjoj sekundi primiš gol, 102 minute se braniš. Da je netko na početku rekao da će biti 1:1, vjerojatno bismo to prihvatili. A kad vodiš 1:0, imaju isključenog golmana, odnosno igrača manje, mislim da ekipa koja ima ambicija izboriti Europu, poput nas, to mora izdržati.”

Fran Karačić doživljava pravu renesansu u Lokomotivi ove sezone. Na Poljudu je zabio svoj treći gol sezone u SuperSport HNL-u, uz već upisane četiri asistencije, čime pokazuje koliko je postao važan kotačić u igri Lokosa – i to kao desni bek. Njegova ofenzivna doprinos je izniman za obrambenog igrača.

Karačić se vratio u Lokomotivu na početku ove sezone nakon epizode u Rudešu, dok je prije toga proveo dvije i pol godine u Bresciji, gdje je stekao vrijedno međunarodno iskustvo. Njegova nogometna priča ima puni krug – karijeru je započeo u Lokomotivi 2015. godine, a u klubu je ostao sve do transfera 2020.

S obzirom na odlazak Duje Čopa, Karačić je preuzeo kapetansku vrpcu, što dovoljno govori o njegovom statusu unutar momčadi – i kao lidera i kao igrača s iskustvom na najvišoj razini, uključujući i nastupe za australsku reprezentaciju.