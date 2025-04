Evo što su za SK o povratku Bobana u Dinamo rekli legendarni Deverić i Halilhodžić. A Pamićeva izjava će odjeknuti

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Nakon što je Dinamo službeno objavio kako se legendarni kapetan Zvonimir Boban vraća na Maksimir, za mišljenje smo pitali nekoliko nogometnih stručnjaka.

Zasad nije poznato na koju funkciju Zvonimir Boban dolazi u Dinamo, a dok to ne postane službeno upitali smo što misle o tome nekoliko legendi.

Za komentar smo zamolili bivšeg igrača Dinama Stjepana Deverića, zatim bivšeg hrvatskog reprezentativca Igora Pamića te nekadašnjeg trenera Dinama Vahida Halilhodžića.

Podsjetimo, Boban je nakon prestanka igračke karijere, u razdoblju od 2016. do 2019. godine bio zamjenik glavnog tajnika krovne svjetske nogometne organizacije (FIFA) s fokusom na razvoj igre i organizaciju natjecanja, zatim je bio direktor zadužen za nogometna pitanja u AC Milanu, a posljednji posao je imao u UEFA-i gdje je bio “šef nogometa”.

„U svakom slučaju to je dobra vijest za Dinamo. Velika je stvar da takav nekadašnji vrhunski igrač, a i zatim i dužnosnik u krovnim nogometnim organizacijama dolazi na Maksimir. Zvone sigurno ima iskustva i po mom mišljenju on, kao nogometna legenda, svakako može pomoći. A sad, koja funkcija je za njega on vjerojatno zna najbolje“, kazao je za Sport Klub Stjepan Deverić.

Iz Pariza se za Sport Klub javio i karizmatični trener Vahid Halilhodžić koji je navijao da jedna ovakva veličina stigne na Maksimir:

„Boban je jedno od velikih imena hrvatskog nogometa koji kao igrač, a kasnije i kao dužnosnik u Fifi i Uefi gdje je radio, imao puno uspjeha. Na kraju krajeva treba reći kako je imao i važnu ulogu s Paolom Maldinijem u AC Milanu kad je bilo u pitanju stvaranje ekipe i sportska politika. Boban je prije svega velik jedan čovjek, a iako ga slabo poznajem svi znaju da je pametan i sposoban dečko.“

Bivši hrvatski reprezentativac i nesuđeni trener Dinama Igor Pamić, kao da je znao da će se ovako nešto dogoditi. U jednom dahu je za Sport Klub rekao:

„Vrlo jednostavno odgovor; uopće nije sporno da je Zvonimir Boban veliki plus za hrvatski nogomet, ali naravno i za Dinamo. Zvone je dokazana veličina u svakom segmentu i to treba pozdraviti. Druga stvar je bitna za naglasiti, a to je činjenica da je prihvatio raditi u hrvatskom nogometu. To znači da je spreman suočiti se sa svim problemima. I treća stvar; neću govoriti koju funkciju bi trebao obnašati u Dinamu jer za to nisam nadležan, ali kad me pitate mislim da bi Zvonimir Boban bio pravi predsjednik kluba! Poznajući njegov karakter i sve ostalo – a imao sam sreću dijeliti s njim svlačionicu znam sve njegove kvalitete rođenog vođe – mislim da zna kako treba organizirati klub.

Dinamo funkcionira na europskom nivou i jasno je kako će Bobanov povratak kod većine navijača sigurno izazvati euforiju. No, takvima bih poslao poruku: Zvonimir Boban ne igra više nogomet i trebat će svi imati strpljenja da uđe u taj sistem i cijeli sustav. No, obzirom na njegovu inteligenciju, sposobnost i komunikaciju te iskustvo upravljanja iz Uefe, Fife i AC Milana, nakon nekog vremena kad polovi sve zahtjeve koje će Dinamo postaviti pred njega, sigurno će biti još bolji. Puno je tu prostora za boljitak u Dinamu.“