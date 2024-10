Coppitelli pred Šibenik: Moramo biti prljaviji

Podijeli :

NicolòxCampo via Guliver Image

Osijek će u subotu, u desetom kolu SuperSport HNL-a, gostovati kod Šibenika na Šubićevcu.

Prvi dio sezone nije prošao kako se očekivalo, pa navijači Osijeka očekuju tri boda iz ove utakmice.

Trener Bijelo-plavih, Federico Coppitelli, najavio je utakmicu:

“Radili smo u ovih 15 dana reprezentativne stanke s gorkim okusom u ustima zato što smo završili utakmicu u Puli na način na koji nismo očekivali. No ne trebamo zaboraviti dobar put koji smo imali u razdoblju koje je prethodilo tom porazu, a u kojem smo upisali četiri pobjede u pet utakmica. Trebamo započeto novi pozitivni trend, protiv Istre smo bili psihički slabi nakon dva autogola, ta specifična situacija usmjerila je utakmicu. To je nešto na čemu moramo raditi, u novoj momčadi kao što smo mi to je nešto što mogu razumjeti. Slijedi nam još jedna teška utakmica i težak teren i moramo biti spremni. Šibenik u zadnje vrijeme nema dobre rezultate, no kod kuće su jako opasni i još niti jednom ove sezone nisu izgubili.”

Na Aldo Drosini Osijek nije ostavio dobar dojam:

“Koristio sam do sada izraz mlada momčad, no mlada ne znači samo dob, gdje smo jedna od najmlađih momčadi lige. Ovo je nova momčad. Puno igrača treba razumjeti kako igrati u gostima jer ovdje na Opus Areni je jako lijepo okruženje. Nekad moramo biti, kada igramo u gostima, malo ‘prljaviji’ u smislu biti spremni na borbu. Onda će to biti drukčije između onoga što smo zaslužili i onoga što smo postigli. Imali smo vrlo dobru izvedbu protiv Šibenika u 1. kolu, imali smo par pogrešaka, no zaslužili smo pobijediti.

Mislim da se ova nova momčad sama izgrađuje jako dobro. Naravno, u prvom krugu sezone ne s puno bodova, no bitno je kako smo podijelili te bodove jer znamo kroz što smo prošli u prvih pet utakmica. U druge četiri utakmice smo osvojili devet od ukupno deset bodova koliko imamo. Sretni smo našim rastom. Naravno da moramo više raditi i zasigurno će drugi dio sezone završiti s više bodova nego što smo postigli u prvom krugu. Zajedno pokušavamo kontrolirati svaki faktor koji vodi do rezultata, ali nije sve pod našom kontrolom, no ono što je čini nas boljima.”