Bilić: Želimo napraviti transfer koji će najmanje utjecati na momčad. Selahi? Nismo mogli zatvoriti budžet

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Predsjednik Hajduka, Ivan Bilić, dao je intervju uoči završetka polusezone i gostovanja Hajduka u Šibeniku.

U razgovoru za Dalmatinski portal, osvrnuo se na aktualne teme vezane za klub i ambicije momčadi.

Kakvo je trenutno stanje u klubu u odnosu na trenutak kada ste postali predsjednik?

“Što se tiče poslovnog i organizacijskog smisla, stanje kada sam došao bilo je takvo da na par ključnih funkcija nije bilo nikoga. Bila je jako upitna funkcija sportskog direktora, ljudi su bili u iščekivanju što će se dogoditi, Nadzorni odbor je bio pod velikim medijskim pritiskom te je situacija bila izrazito stresna. Nadalje, nismo imali trenera, momčad je izgledala nedefinirano. Trebali smo odmah na početku odrediti prioritete, na važne pozicije dovesti prave ljude. Imali smo ideju da ćemo imati sportski odbor, koji je na početku jako dobro funkcionirao. To tijelo razmatralo je razne stvari, odgovarali su mi na pitanja u vezi s prvom momčadi i trenerom. Trebali smo odlučiti je li Mindaugas Nikoličius netko tko će nastaviti s klubom ili ćemo morati pronaći novog sportskog direktora. Što se tiče financija, postojao je plan da se jedan igrač transferira, a pokušaj je bio da to obavimo i prije prijelaznog roka, ali nije se dogodilo zbog kretanja tržišta. Najbitnija odluka bio je pronalazak sportskog direktora, ja nisam kompetentan za tu poziciju, ne dolazim iz sporta i potrebno je bilo pronaći osobu koja je za tu poziciju kvalificirana. Bilo je nekoliko kandidata, tržište sportskih direktora nije toliko bogato. Zatim smo imali jedan razgovor s kapetanima u vezi toga kako promijeniti neke stvari u momčadi te je Nikola Kalinić imao neke, meni osobno, zanimljive prijedloge. Poslije toga počeli smo zajedno pričati o tome da Nikola nastavi kao sportski direktor te je to izgledalo kao dobra odluka. Inicijalno smo ušli s idejom da ima tri asistenta koji bi mu pomagali u određenim područjima posla za koje mu je trebala pomoć”, započeo je Bilić.

Jeste li mogli prodati Pukštasa?

“On nije imao ponuda prije prijelaznog roka. Imali smo određeni prag ispod kojeg ne bismo ni razmišljali o prodaji. Kada je prijelazni rok počeo, pojavila se jedna ozbiljna opcija, postojao je dijalog s tim klubom, dogovorili smo iznos te je klub pregovarao s igračem. Oni se nisu dogovorili i ponuda nikad nije službeno predana.”

Koja je razlika između Vitalija i Kalinića?

“Što se tiče Nikole, on je imao nekoliko prednosti zbog kojih smo ga izabrali. Prije svega, on je bio član svlačionice i jako je dobro poznavao situaciju. Također, pokazao je da ima liderski karakter te da ima jako puno kontakata i ideja. Imali smo listu trenera, on je nekoliko njih kontaktirao, a uz tu listu imao je i svoje kandidate. Imali smo tri ozbiljne opcije te smo s njima vodili ozbiljne razgovore, a Gennaro Gattuso je u konačnici prihvatio naše uvjete. To je Nikolina kvaliteta, doveo je jakog trenera koji je u kratkom periodu podigao razinu discipline u momčadi. S druge strane, u razgovorima s agentima, brizi o igračima i rosteru te u području akademije i skautinga trebao je imati pomoć. On je bio jako fokusiran na potrebe trenera i prve momčadi i generalno nije u određenim područjima organizirano funkcionirao. Tu dolazimo do Vitalija, koji posjeduje elemente organizacije i strukturiranja te ima dugoročnu viziju za organizaciju kluba. Radi s timom te zajedno gledaju što nam treba na ljeto i generalno dugoročno, a ne samo što nam treba ovog trenutka.”

Hoće li Hajduk moći dovoditi igrače ove zime?

“To ovisi o financijskim rezultatima, odnosno o transferima u zimskom prijelaznom roku. Jedan dio od toga ići će na potrebe prve momčadi.”

Postoji li interes za naše igrače?

“Postoji trenutno za nekoliko igrača. Ti interesi su trenutno u različitim fazama ozbiljnosti. Jako je bitno da sportski direktor stalno komunicira s trenerom jer moraju ustanoviti koji bi transfer najmanje utjecao na momčad. Prodaja nam je financijski prioritet, ali moramo nastojati ostaviti momčad u što boljem stanju.”

Je li pozicija trenera ikad bila pod upitnikom?

“Nije nikad bila upitna. Jako smo puno energije potrošili da mu pokažemo da njegova pozicija nije upitna. Mislim da je trenerova reakcija poslije odlaska Nikole, kao i reakcija momčadi, bila izvrsna. Izrazito nam je bilo bitno da on osjeti da je dugoročno rješenje, a ne kratkoročno.”

Lindon Selahi postigao je prošli tjedan pogodak na Poljudu, pa je pitanje je li Nadzorni odbor stopirao njegov transfer u Hajduk ponovno aktualno.

“Nije. Ja sam im najavio da je Nikola u razgovoru s njegovim agentom, a zatim smo imali procjenu koliko bi on koštao. Nismo imali mogućnost zatvoriti budžet i ja nikad nisam poslao službeni zahtjev za odobrenje Selahija.”

Kakav je interes za vaše mlade igrače?

“Postoji interes za nekoliko mladih igrača i za nekim starijima. Postoje i razlike u interesu. Naša je želja da igrač koji napravi transfer ostane na posudbi, a za dvojicu od njih postoji potencijal za takvim rješenjem. To je ponuda koja nas najviše interesira”, zaključio je Bilić.