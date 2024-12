Selahi progovorio o odlasku iz Rijeke: ‘Želim da klub profitira…’

Podijeli :

HNK Rijeka TV

Tijekom zimskog prijelaznog roka Lindon Selahi mogao bi napustiti Rujevicu.

Selahiju ugovor s Rijekom ističe na kraju ove sezone. Albanski veznjak dao je intervju za kosovske medije u kojem je pričao o svom golu i proslavi na Poljudu, kazni koju je dobio te o mogućem odlasku iz kluba u kojem je od 2021. godine.

“Sudac me kaznio jer je mislio da provociram Hajdukove navijače. Nije bilo tako. Fotograf kluba me glasno zvao i u videu koji je Rijeka objavila se vidi da sam se okrenuo prema njemu. Nisam nikoga provocirao. Sudac me ipak odlučio kazniti Ne smijem igrati za vikend, u zadnjoj utakmici u godini. To je loše jer zapravo nitko ne zna zašto sam zapravo kažnjen. Ne postoji razlog. Zato je to i nastala strka. Nema medija u Hrvatskoj koji o tome nije pisao”, rekao je Selahi, a prenosi Koha.net.

Selahi propušta susret u nedjelju protiv Slavena, tako da postoji mogućnost i da je okršaj s Hajdukom bila njegova zadnja utakmica za Rijeku?

“Moja budućnost je u rukama mog agenta Adriana Aliaja. Fokusiran sam na teren, a sada, kad dolaze praznici, želim se odmoriti od nogometa u krugu obitelji. Znam da je agent u kontaktu s nekoliko klubova. Rijeka mi nije ponudila novi ugovor, pa je moguće da odem u siječnju. To bi bilo korisno za Rijeku. Volio bih da klub dobije financijsku naknadu. Ovdje sam gotovo četiri godine, Rijeka mi je puno pomogla i želim da i klub profitira”, rekao je Selahi.