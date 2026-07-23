Šafarić: Nisam zadovoljan, nismo bili na nivou, čeka nas pakao

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xLukaxKolanovicx via Guliver

U obrani moramo biti puno bolji - rekao je trener Varaždina

Trener Varaždina Nikola Šafarić, unatoč pobjedi, nije skrivao nezadovoljstvo za MAXSport izvedbom svoje momčadi te je upozorio da ih u uzvratu u Češkoj čeka iznimno težak posao.

“Čeka nas pakleni uzvrat i mi danas nismo bili na nivou, ali imamo puno dobrih stvari koje možemo izvući iz ove utakmice.”

Posebno ga je zabrinula igra njegove momčadi u obrani prekida, za koju smatra da bi mogla biti presudna u borbi za prolazak.

“Jedna greškica može odlučivati tko će proći dalje, to sam i govorio. Danas smo prekide kriminalno branili. Mi smo kvalitetniji u igri, dok su oni iz prekida strašni”, analizirao je Šafarić.

Varaždin već u srijedu putuje u Češku, gdje će pokušati izboriti plasman u sljedeće pretkolo.

“Neće biti tako veliki pritisak, ali mi ovisimo sami o sebi. Ako budemo kvalitetni u obrani, možemo se nadati prolasku dalje”, zaključio je Šafarić.