‘Ronaldo poštuje suigrače, nikome se ne nameće kao velika zvijezda’

REUTERS/Hamad I Mohammed via Guliver Image

Stefano Pioli nedavno je preuzeo ekipu Al Nassra. Talijanski stručnjak je posebno apostrofirao svoj odnos sa Cristianom Ronaldom, prvom zvijezdom ekipe.

„Bez obzira na godine, njegova radna etika i profesionalnost su na zaista zavidnoj razini. Kulturan je, odgojen, poštuje suigrače i nikome se ne nameće kao velika zvijezda, bez obzira na sve uspjehe i dostignuća. On je svakako nevjerojatan igrač i uvijek je bio veliki pobjednik”, kaže Pioli i dodaje:

„Zna da mu se polako bliži kraj karijere, ali to je sasvim normalno. Zna da ne može igrati nogomet zauvijek. Ali, zaista me takvo ime impresionira svaki dan na treninzima i na utakmicama. On je za mene najveće iznenađenje od kada sam stigao ovdje“.

Al Nassr je trenutno na trećem mjestu u prvenstvu Saudijske Arabije sa 18 bodova, šest manje od lidera Al Hilala, koji ima maksimalan učinak u osam kola.