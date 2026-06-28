Ronaldinho progovorio o glasinama da će opez zaigrati nogomet: ‘Da, istina je!’

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REUTERS/Jakub Porzycki via Guliver

Legendarni Brazilac oglasio se povodom nedavnih špekulacija.

Ravenna, klub koji se natječe u talijanskoj Serie C, posljednjih je dana postala neočekivano središte svjetske nogometne pažnje nakon što je objavljeno da se u projekt uključuje brazilska legenda Ronaldinho. Riječ je o ulasku u vlasničku strukturu kluba, ali i o projektu koji uključuje snažan marketinški iskorak, zbog čega je cijela priča brzo postala globalna tema.

Posebnu pozornost izazvao je promotivni video kluba koji je sugerirao i mogućnost da bi se bivši osvajač Zlatne lopte, mogao čak i vratiti na teren, iako iz kluba stižu različite poruke o tome hoće li do stvarnog nastupa i doći.

U razgovoru za Flashscore, Ronaldinho je prvi put otvoreno govorio o mogućnosti povratka natjecateljskom nogometu u dresu Ravenne.

Na pitanje hoće li ponovno zaigrati u službenim utakmicama, rekao je:

“Da, istina je! Recimo da je to izazov i za mene. Sigurno ću odigrati nekoliko minuta u službenoj utakmici, a onda ćemo vidjeti kako ću se osjećati.”

O tome kako je došlo do suradnje s klubom, objasnio je da je sve krenulo spontano:

“Od početka sam imao sjajno razumijevanje s vlasnicima. Sve je počelo gotovo kao igra, a onda se pretvorilo u nešto puno veće.”

Komentirao je i sumnje u svoju fizičku spremnost, ali i vlastitu ulogu u projektu:

“Moja forma? Dat ću sve od sebe. U svakom slučaju, bit ću dio Ravenne i mogu reći da u okviru ovog projekta dolazi još mnogo novih stvari.”

Prema dostupnim informacijama, Ronaldinho bi u Italiju trebao stići 21. kolovoza, a njegov dolazak već sada se opisuje kao jedan od najneobičnijih i najpraćenijih nogometnih marketinških projekata u posljednje vrijeme.

Podsjetimo, legendarni Brazilac u mirovini je još od 2015. godine, a njegov zadnji klub bio je brazilski Fluminense.