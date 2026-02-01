Romano: Hajduk je prodao Mlačića u Serie A

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Branimir Mlačić (18) uskoro će postati novi igrač talijanskog prvoligaša Udinesea, potvrdio je najpouzdaniji nogometni insajder Fabrizio Romano.

“Sve je dogovoreno između svih strana za braniča kojeg je željelo nekoliko klubova, uključujući Inter. Udinese je dogovorio uvjete s Hajdukom nakon što je posao na strani igrača već bio riješen, liječnički pregled je sljedeći na redu. Hrvatski stoper igrat će u Serie A”, piše Romano.

🚨⚪️⚫️ Branimir Mlacić to Udinese, here we go! Deal done now between all parties for defender wanted by several clubs including Inter. Udinese agreed terms with Hajduk Split after deal done on player side, medical next. Croatian centre back will play in Serie A. 🇭🇷 pic.twitter.com/tJlbzg6p05 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Hajduk će za Branimira Mlačića dobiti 5,5 milijuna eura odštete, a 18-godišnjaka u Udineseu čeka ugovor na pet godina.

