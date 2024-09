Roma otpustila legendu kluba, na njegovo mjesto stiže Hrvat?

Podijeli :

IPP Massimo Rana via Guliver

Hrvatski trener na pragu je novog angažmana.

Talijanski nogometni prvoligaš Roma otpustila je trenera Danielea De Rossija nakon što momčad nije ostvarila niti jednu pobjedu u prva četiri kola nove sezone Serie A.

De Rossi, koji je tijekom igračke karijere postao klupska legenda igrajući 459 puta za Romu od 2001. do 2019. godine, dužnost trenera preuzeo je u siječnju ove godine nakon otkaza Joseu Mourninhu. Zahvaljujući dobrim rezultatima u drugoj polovici prošle sezone kada je s Romom stigao do šestog mjesta, De Rossi je u lipnju potpisao produljenje ugovora do 2027. godine, ali loš start u novu sezonu, odnosno tri remija i poraz nagnali su upravu na promjenu mišljenja.

Zato je sad Roma u potrazi za novim trenerom. Talijanski insajderi Gianluca Di Marzio, Nicolo Schira i Alfredo Pedulla pišu da je hrvatski stručnjak Ivan Jurić glavni kandidat. Di Marzio navodi kako Roma razmišlja i o Edinu Terziću te Thomasu Tuchelu.

Schira dodaje da se Romi nudi i Englez Graham Potter. Tvrdi i da je Jurić potvrdio da je spreman doći na klupu te bi danas trebao otići na ručak s tehničkim direktorom Rome Florianom Ghisolfijem.

Jurić bi trebao potpisati ugovor do kraja sezone, a ako Roma izbori Ligu prvaka automatski bi se produljio na još godinu dana.