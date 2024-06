Southgate: Ako ne osvojimo EURO, odlazim s klupe

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Gareth Southgate najavio je da bi mu Euro u Njemačkoj moglo biti posljednje na toj dužnosti.

Southgate je reprezentaciju preuzeo nakon što su Englezi pod vodstvom Sama Allardycea ispali u osmini finala na Euru 2016., senzacionalnim porazom od Islanda (1-2). Bilo je to jedno od većih iznenađenja pa je tadašnji izbornik vrlo brzo morao odstupiti, a na njegovo je mjesto došao Southgate i vrlo brzo vratio momčad među glavne konkurente za trofeje na najvećim natjecanjima.

Već na Svjetskom prvenstvu 2018. Englezi su došli do polufinala u kojem su poraženi od Hrvatske u produžetku (1-2). Na Euru 2021. su došli do finala koje je odigrano na Wembleyju. O naslovu su odlučivali udarci sa 11 metara u kojima su Talijani bili uspješniji, a engleski navijači su još jednom ostali razočarani. Na Svjetskom prvenstvu 2022. Engleska je poražena u četvrtfinalu od branitelja naslova, reprezentacije Francuske.

Unatoč vrlo dobrim rezultatima, engleski navijači i javnost od reprezentacije u kojoj igraju velike nogometne zvijezde, uvijek traže više trofeje, do kojeg Englezi nisu došli od 1966., kad su trijumfirali na Svjetskom prvenstvu kojem su bili domaćini. Southgate je toga i više nego svjestan.

“Ako ne pobijedimo, vjerojatno više neću biti ovdje. Ovo bi mogla biti zadnja prilika”, rekao je za njemački Bild.

VIDEO: Island šokirao Englesku na Wembleyju u posljednjoj utakmici pred Europsko prvenstvo!

“Mislim da otprilike polovica izbornika odlazi s te pozicije nakon turnira – takva je priroda tog posla.”

Southgate zna s kakvim je pritiskom suočen.

“Ovdje sam već skoro osam godina i bili smo blizu. Znam da ne mogu stalno izlaziti pred javnost i govoriti ‘molim vas, učinite još malo’, jer će ljudi u jednom trenutku izgubiti vjeru u vašu poruku. Ako želimo biti velika momčad, a ja želim biti vrhunski trener, onda morate biti uspješni u velikim trenucima.”

Southgate ima ugovor s Engleskim nogometnim savezom do kraja ove godine. No, engleski izbornik je najavio da neće ni s kim razgovarati o budućem angažmanu, sve do završetka Europskog prvenstva u Njemačkoj. Nije želio potpisati ni produženje postojeće ugovora.

“Engleska je to već jednom učinila s Fabiom Capellom (uoči SP-a 2010.) pa je bila velika drama prije turnira. Bolje je to učiniti nakon turnira”, poručio je Southgate.