Rakitićev prijatelj: Drago mi je zbog navijača Dinama, eto im sad pa neka razmišljaju

Podijeli :

AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver Image

Ivan Rakitić nešto nakon 16 sati stigao je u Split gdje će od 19.30 sati biti predstavljen kao novi igrač Hajduka.

Rakitić je odigrao 323 službene utakmice za Sevillu, 310 za Barcelonu, preko 100 za Schalke 04, a na početku karijere nastupao je za Basel. U drugom dijelu prošle sezone prešao je iz Seville u saudijski Al Shabab s kojim je sada raskinuo ugovor kako bi se priključio Hajduku.

“Da nije mog brata Keta, sve bi to bila samo priča. Drago mi je zbog svih navijača Dinama da znaju da je došao u Split jer on je inače navijač Dinama, kako on i kaže. Eto im sad pa neka razmišljaju. On je za mene najbolji, najveći transfer u povijesti Hajduka, ipak je to igrač Barcelone, osvojio je to što je osvojio”, rekao je Rakitićev prijatelj Gordan Boljat po dolasku Ivana u Split.