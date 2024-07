(VIDEO) Rakitić: Da mi je netko rekao prije 3 mjeseca da ću biti ovdje, nasmijao bih se

Podijeli :

Ivan Rakitić predstavio se javnosti kao novi igrač Hajduka.

Uz golemi broj navijača koji su ga dočekali, Rakitić se predstavio kao novi igrač splitskog kluba.

“Mislim da je uvod nepotreban. Dovesti ovakvog igrača u Hajduk je jedan od najvećih transfera u povijesti kluba. Velika mi je čast što je s nama, igrao je u velikim europskim klubovima i osvajao trofeje, ali mislim da je ovo najveći klub u njegovoj karijeri. Već sad je vidio što ga čeka, ali nas čeka utakmica u četvrtak i želim da ovo što prije završi. Imamo visoke ciljeve ove sezone”, rekao je sportski direktor Nikola Kalinić.

“Jako mi je drago što se ovo dogodilo i što smo prije početka sezone doveli najvećeg igrača kojeg smo mogli dovesti. Jako sam zahvalan. Ivane, puno ti hvala što si tu. Ovim putem bih se želio zahvaliti i našim sponzorima, koji su omogućili da se ovakav transfer dogodi. Tommy je klubu povisio sponzorstvo i to nam je omogućilo da odradimo ovaj transfer”, rekao je predsjednik Uprave Ivan Bilić.

“Dobar dan svima. Prije svega da se zahvalim svima vama koji ste ovdje došli da me pozdravite. Zahvaljujem se predsjedniku, direktoru i navijačima, posebno mojoj ženi koja me podržala u ovoj odluci, vjenčanom kumu Keti, koji su svi imali ulogu da se ovo dogodilo.

Da mi je netko prije dva, tri mjeseca rekao da ću ovdje sjediti, nasmijao bih mu se. Sretan sam i ponosan što mogu hrvatskom nogometu vratiti sve što je on meni dao. Otvorila se mogućnost da dođem u SHNL, a Hajduk je bio jedina opcija. Sretan sam što ću uživati ovdje i jedva čekam da se pridružim momčadi, da osjetim ove navijače i da što prije krenemo”, rekao je Rakitić.



Kakva je veza s Hajdukom?

“Glavni krivac je tu, on me pozvao prije 17 godina kad smo kao dva mlada lava krenuli u osvajanje turnira Četiri kafića. Kad sam upoznao vjenčanoga kuma nisam očekivao da će se ovo dogoditi. Došao sam iz poštovanja prema svojem bivšem suigraču i nisam očekivao da će se ovo dogoditi.

Ja sam Hrvat, meni je Hrvatska sve i s godinama sam se počeo vezati za ovu sredinu. Ništa nije bilo planirano ni forsirano. Dođeš na jedno mjesto gdje se osjećaš kao doma i to je najljepše. Tko bi rekao da ću imati najbolje prijatelje baš u Splitu, ali to je moj dom u Hrvatskoj.

Moram se zahvaliti sponzorima što su to omogućili i pozvali me da budem dio Hajduka. Idemo dati sve od sebe. Ta ljubav je počela prije 17 godina i nikad nisam očekivao da će taj dan doći, a li ne mogu biti sretniji nego danas.”

Odgovorio je i na pitanje je li se čuo s trenerom Gattusom.

“Čuli smo se. Trener je gazda, on će znati što treba. Ja ću pomoći kako god, ako treba i kao desni bek. Tu sam da pomognem i povučem cijelu momčad, nema nikakvih problema što se toga tiče. Bitno je da se upoznamo, da se osjetimo i onda će sve doći samo od sebe.”

Koliko je Rakitić spreman?

“Ovoliko na odmoru nisam trenirao ni kad sam bio u Barceloni ni u Sevilli. Znao sam da će doći taj dan da ću se priključiti, a koliko ću biti spreman… Nije isto kad sam treniraš i kad treniraš s ekipom.

Vidjet ćemo ovih dana. Jako dobro se osjećam i to je najbitnije. Radio sam zadnjih dana po posebnom programu da budem što bliže momčadi i, iskreno, jedva čekam. Dosta je teretane, dosta je toga, trebaju mi lopta, travnjak i suigrači. Osjećam se kao kad sam sa 16 godina potpisao ugovoru Baselu.”

Hoće li Hajduk biti prvak?

“Prije svega bih se zahvalio svima koji su me došli pozdraviti. Svi mi imamo istu želju, a to je pobijediti svaku utakmicu. Ja sam tek sletio, želim upoznati trenera i suigrače. To je ono što želim. Da se svi trudimo, da radimo zajedno i svi imamo taj poseban gen da želiš pobijediti sve. Kad igram s djecom Uno, teškog srca im puštam, a želim ih pobijediti. Jedva čekam da zaigram, idemo utakmicu po utakmicu i ne želim razmišljati što će biti za devet mjeseci. Sljedeća utakmica je najbitnija.”

Može li bez podcjenjivanja Rakitić istrčati na bilo koji teren u Hrvatskoj?

“Naravno. Sad sam bio u Arabiji gdje smo bili 12., a kad sam ja došao smo došli do šestoga mjesta. Želim pomoći. Ja volim nogomet, tu je direktor da se bori za uvjete, a mi ćemo dati sve od sebe da budemo pravi u bilo kakvim uvjetima. Lopta treba znoj, treba borbu i to je najljepše.”

Koliko je ovih godina pratio HNL?

“Da budem iskren, pratio sam, ali nisam insajder da znam sve detalje. Volim imati puno informacija tako da ću sigurno ovih dana biti pred kompjutorom i analizirati. Tako je bilo i u Arabiji.”

Koliko je bila presudna strast?

“Kao što sam rekao na početku, kad me moj vjenčani kum nazove i kad sam mu rekao da je sve gotovo i kad je zaplakao od emocija… S time je sve rečeno. Kad sam došao prije 17 godina ovdje, nisam znao da će se ovo desiti. To je odluka srca, emocija i ljubavi. Osjetio sam da me žele i to je od prvog dana bilo sasvim jasno.

Opcija u Hrvatskoj bio je samo Hajduk. Kad smo sjeli, malo u šali, a malo ozbiljno i kad smo pričali o tome… Kad sam vidio ženi sjaj u očima, a ona je Španjolka i nema veze s Hrvatskom… Kad vidiš tu sreću kod ljudi i da im je puno srce, onda je i meni sve puno bolje.”

Dobio je i sportski direktor Kalinić pitanje planira li se dovođenje još igrača.

“Vidjet ćemo. Dovodit ćemo igrače u skladu s financijskim mogućnostima. Nećemo dovoditi igrače samo da bismo ih dovodili. Ivan je veliko pojačanje, trener će sigurno tražiti još neke igrače, ali vidjet ćemo. Dug je prijelazni rok, ali nama je sad najbitnije jer utakmice počinju. Čekat ćemo, ali ako se pojavi neka šansa, reagirat ćemo.”

Dobio je i pitanje kako je njemu bilo nekad bitno da ima starije igrače.

“Meni je to uvijek bilo jako bitno jer sam se volio vezati za starije igrače. Na kraju krajeva, to iskustvo koje oni imaju je nešto jedinstveno i najbitnije mi je bilo učiti od takvih igrača. Jedva čekam da ja sad imam tu ulogu u Hajduku.

Pratio sam rezultate koje su imali u juniorskoj Ligi prvaka, gledao sam dosta utakmica. Svi se borimo za isto, za pobjede Hajduka i tu nije bitno koliko tko ima godina. Pomoći ću svima. Moje je prije svega da pomognem na terenu, to je najbitnije, a onda sve ostalo. Napravit ću sve da pomognem i klubu i gradu i državi.”

Nada li se povratku u reprezentaciju ili je to gotova priča?

“Kad sam povukao tu crtu, to je bilo to. Rekao sam izborniku Daliću da sam reprezentaciji na raspolaganju u bilo kojoj ulozi, iz prijateljstva, ali bogu hvala nije trebalo. Sad sam koncentriran maksimalno na Hajduk, a što god će trebati reprezentaciji ja sam tu. Da sjednemo, popijemo kavu i popričamo.”

Otkrio je i kakav doček na ostalim stadionima u Hrvatskoj očekuje.

“To ćemo vidjeti. Jako sam sretan i ponosan da sam ovdje. Imao sam želju igrati u Hrvatskoj i ovdje sam dobio tu priliku. Nema ljepšeg osjećaja od igranja u svojoj državi, a ostvariti to u Hajduku je fantastično. Sve reakcije ću razumjeti, pozitivne ili negative, sve je to ok. Ja sam ovdje da pomognem Hajduku, Hrvatskoj i gradu Splitu. Za mene je Hrvatska sve. Kako god bude, sve ću primiti s maksimalnim poštovanjem.”

Kalinić je odgovorio i na pitanje koliko je Džeko blizu Hajduka.

“Nema potrebe da se ja hvalim, meni je Hajduk na prvome mjestu i želim mu pomoći. Nitko ovdje nikoga ne dovodi sam, svi radimo skupa. Imamo jedan jedini teren, a želimo vrhunske rezultate. Ako takve rezultate želimo, ne možemo imati amaterske uvjete. Akademija također ima taj problem i već smo obavili par razgovora s gradom i nadam se da će to ići u dobrom smjeru. Pitanje je dana kad će se netko ozlijediti. Što se Džeke tiče, ne bih ništa komentirao. Pisalo se puno, uglavnom neistine, ali vidjet ćemo. Otom, potom.”

Koliko će voditi računa da mladi igrači dobiju priliku kroz sezonu?

“Nema mladih i starih, ima ili može ili ne može. Netko s 20 ne može ništa, a netko s 36 može. Tko brani mladom igraču da se nametne? Nitko sretniji od nas da od njih stvorimo nositelje ekipe.

Mladi igrači ne donose naslove, teško im je, sjetite se samo Vuškovića, skoro smo ga upropastili. Sad se fama stvara oko Durdova, ali s njima treba postepeno. Trener na njih računa i daj bože da se razvijaju, ali teren je jedino mjerilo. Nebitno koliko tko ima godina.”

Pojasnio je što misli pod time da su skoro upropastili Vuškovića.

“Malo sam se preteško izrazio, ali kad se on pojavio se stvorila fama da Hajduk više neće primiti gol. Igrao je par utakmica i onda je hvala bogu prodan. Sjetim se sebe, bio sam dobar kao junior, a nisam bio ni blizu prve ekipe. To se možda može negdje, ali ne može u Hajduku. Hajduk je teret i tu ako nisi dobar par utakmica, odmah te se miče.”