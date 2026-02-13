PSG primio tri komada i neočekivano izgubio na gostovanju

Podijeli :

xL.Urmanx xStarfacex via Guliver

U prvoj utakmici 22. kola francuskog nogometnog prvenstva Rennes je na svom terenu svladao branitelja naslova i trenutačno vodeći Paris SG s 3-1.

Mousa ​Tamari (⁠34), Lepaul (69) i Embolo (​81) su zabijali za Rennes, dok je Dembele (⁠71) bio jedini strijelac za PSG.

Rennes je ovom pobjedom skočio na peto mjesto s 34 boda.

PSG je ostao na 51 bodu, dva više uz utakmicu više od drugog Lensa, koji će u subotu gostovati kod Paris FC-a.