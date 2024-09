Promijenio se i format Europa lige, evo koje Hrvate ćemo tamo pratiti ove sezone

Podijeli :

REUTERS/Eric Gaillard via Guliver

Uz Ligu prvaka, i Europa liga doživjela je promjene u formatu.

Večeras kreće nova sezona Europa lige. Prvog dana natjecanja igrat će se devet utakmica. Kao i kod Lige prvaka, i Europa liga od ove sezone se više ne sastoji od skupina već je ukupno 36 klubova u jednoj ligi. Svaki klub odigrat će osam utakmica protiv različitih klubova u ligaškoj fazi, a igraju se četiri domaće i četiri gostujuće utakmice.

Sustav bodovanja se ne mijenja. Tri boda ostaju za pobjedu i jedan za remi.

Osam najboljih ide izravno u osminu finala, a ekipe plasirane od 9. do 24. mjesta igrat će drugi krug (jedna utakmica kod kuće i jedna u gostima) za plasman u osminu finala.

Parovi u toj fazi bit će određeni ždrijebom, a momčadi će biti podijeljene u dvije skupine – nositelje (od 9. do 16. mjesta lige) i nenositelje (od 17. do 24. mjesta). Nakon toga pobjednici će igrati protiv jednog od osam najbolje plasiranih iz prvog kola.

Nokaut faza igra se od 13. do 20. veljače 2025., osmina finala je na rasporedu od 6. do 13. ožujka 2025., četvrtfinala su od 10. do 17. travnja iduće godine, a polufinale od 1. do 8. svibnja 2025.

Finale će se igrati 21. svibnja 2025. na stadionu San Mames u španjolskom Bilbau.

Ovo su klubovi koji se natječu sezone u Europa ligi:

Nizozemska (3): Ajax, AZ, Twente

Turska (3): Bešiktaš, Fenerbahče, Galatasaray

Belgija(2): Anderlecht, Union Saint-Gilloise

Češka (2): Slavia Prag, Viktoria Plzeň

Engleska (2): Manchester United, Tottenham Hotspur

Francuska (2): Nice, Lyon

Njemačka (2): Eintracht Frankfurt, Hoffenheim

Grčka (2): Olympiacos, PAOK

Italija (2): Lazio, Roma

Portugal (2): Braga, Porto

Španjolska (2): Athletic Bilbao, Real Sociedad

Švedska (2): Elfsborg, Malmö

Azerbajdžan (1): Qarabag

Bugarska (1): Ludogorec

Danska (1): Midtjylland

Mađarska (1): Ferencvaroš

Izrael (1): Maccabi Tel-Aviv

Latvija (1): RFS

Norveška (1): Bodø/Glimt

Rumunjska (1): FCSB

Škotska (1): Rangers

Ukrajina (1): Dinamo Kijev

Hrvatska nema nijedan klub u Europa ligi, ali postoje Hrvati koji će zaigrati u tom natjecanju. Ima ih ukupno 9, a to su: Josip Šutalo (Ajax), Dominik Livaković (Fenerbahče), Franjo Ivanović (Union Saint-Gilloise), Duje Ćaleta-Car (Lyon), Igor Matanović (Eintracht Frankfurt), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Dominik Kotarski (PAOK), Luka Sučić (Real Sociedad), Fabijan Buntić (Qarabag).

Uz igrače, pratimo i hrvatskog trenera koji vodi Romu, Ivana Jurića. Ovdje pogledajte RASPORED utakmica.