VIDEO / Zvijezda Crystal Palacea zabila penal Unitedu, a onda se dogodilo ovo!

U tijeku je susret 13. kola Premier lige između Crystal Palacea i Manchester Uniteda. Zasad ključni trenutak utakmice bila je 32. minuta kada je Leny Yoro srušio zvijezdu domaćeg sastava Jeana-Philippea Matetu, a sudac Robert Jones pokazao je bijelu točku. Sam Mateta preuzeo je odgovornost i zabio, a onda se opet oglasio sudac Jones. Naime, francuski napadač je prilikom samog izvođenja dvaput dotaknuo loptu pa se penal morao ponoviti. Mateta je ovog puta promijenio stranu i još jednom prevario Sennea Lammensa za 1:0 vodstvo Palacea. Podsjetimo, od 1. srpnja ove godine promijenilo se pravilo o dvostrukom dodiru. Kazneni udarac se od tada u slučaju dvostrukog dodira ponavlja, te se ne smatra promašajem kao u slučaju Juliana Alvareza protiv Real Madrida u Ligi prvaka.

