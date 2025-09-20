VIDEO / Tottenham izvukao remi na teškom gostovanju, Palace slavio u londonskom derbiju

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Nogometaši Brightona su imali vodstvo 2-0 pred svojim navijačima protiv Tottenhama u dvoboju petog kola engleske Premier lige, ali je utakmica završila bez pobjednika 2-2.

Brighton je poveo već u osmoj minuti kada je Minteh okrunio brzi domaći kontranapad pogotkom, a nakon pola sata igre domaćin je imao i vodstvo 2-0. Odlično je iskosa s 20-ak metara tada pogodio Ayari.

Sve do kraja utakmice Tottenham je bio znatno bolji i naplatio je to s dva pogotka i osvajanjem jednog boda. Richarlison je u 43. minuti smanjio na 1-2, a kada već gostujući igrači nisu mogli zabiti za 2-2 učinio je to domaći igrač Van Hecke koji je pogodio svoju mrežu u 82. minuti.

Tottenham nakon pet utakmica ima tri pobjede, remi i poraz, a vrlo dobar start u sezonu bilježi i Crystal Palace koji ima dvije pobjede i tri remija.

Ove subote Crystal Palace je u gostima pobijedio West Ham 2-1. Bio je to već četvrti poraz West Hama u sezoni.

Mateta je doveo Crystal Palace u vodstvo u 37. minuti, dok je odmah na startu drugog dijela Bowen izjednačio na 1-1. Odluka je pala u 68. minuti, a gol vrijedan tri boda zabio je Mitchell.

U gostima je uspješan bio i Leeds, pobijedio je Wolverhampton s 3-1. Wolverhampton je poveo u osmoj minuti nakon vrlo lijepe akcije i gola Krejčija. Međutim, odgovor Leedsa je bio munjevit i gosti su već do odmora imali prednost od dva pogotka. Strijelci su bili Calvert-Lewin u 31., Stach u 39. i Okafor u 45. minuti za 3-1, što je na kraju bio i konačan rezultat.

Nakon pet utakmica Wolverhampton ima svih pet poraza.

Svi su pogoci postignuti u prvom poluvremenu i na susretu Burnleyja i Nottingham Foresta koji je završio 1-1. Pod gredu je Williams već u drugoj minuti pogodio za gostujućih 1-0, a bod je Burnleyju donio Anthony u 20. minuti, s tim da je tom prilikom vrlo loše reagirao i gostujući igrač Zinčenko.

Subotnji program završava derbijem Manchester Uniteda i Chelseaja. U nedjelju se igraju preostale tri utakmice ovog kola, a sastaju se Bournemouth – Newcastle, Sunderland – Aston Villa i Arsenal – Manchester City.