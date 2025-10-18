VIDEO / Chelsea pobjedom smijenio protivničkog trenera, dobio je otkaz nakon osam utakmica

Podijeli :

Postecoglou je blizu otkaza nakon svega osam utakmica na klupi 'Šumara'.

Chelsea je ostvario uvjerljivu pobjedu 3:0 na gostovanju kod Nottingham Foresta u osmom kolu engleske Premier lige. Momčad iz Londona do vodstva je stigla početkom drugog poluvremena, kada je Josh Acheampong u 49. minuti preciznim udarcem matirao domaćeg vratara. Samo tri minute kasnije Pedro Neto udvostručio je prednost gostiju, a konačnih 3:0 postavio je Reece James u 84. minuti.

Chelsea je završnicu susreta odigrao s igračem manje, budući da je Malo Gusto u 87. minuti zaradio drugi žuti karton i morao napustiti teren.

Trijumfom na City Groundu „Bluesi“ su privremeno skočili na četvrto mjesto ljestvice, dok je Nottingham ostao u donjem dijelu tablice, na 17. poziciji. Sljedećeg vikenda Forest gostuje kod Bournemoutha, a Chelsea na Stamford Bridgeu dočekuje Sunderland.

Ovaj poraz bio je presudan za trenera Foresta, Angea Postecogloua koji je vrlo brzo nakon utakmice dobio otkaz. Australac je u osam utakmica na klupi ostvario svega dva remija uz čak šest poraza. Detaljnije o tome pročitajte OVDJE.