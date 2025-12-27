VIDEO / Sjajni Watkins s dva gola preokrenuo Chelsea i donio veliku pobjedu Aston Villi!

Podijeli :

Aston Villa je na Stamford Bridgeu preokretom slavila protiv Chelseaja s 2:1 u 18. kolu Premier lige, i tako 11. pobjedom u nizu u svim natjecanjima, nastavila borbu za naslov prvaka.

Londonski sastav poveo je u prvom poluvremenu pogotkom Joãoa Pedra u 37. minuti i s tom prednošću otišao na odmor.

U nastavku susreta Ollie Watkins preuzeo je glavnu ulogu nakon ulaska s klupe u 58. minuti. Najprije je izjednačio u 63. minuti, a zatim u 84. minuti postigao pogodak za potpuni preokret i pobjedu gostiju.

Ovom pobjedom Aston Villa je treća na ljestvici s 39 bodova, dok vodeći Arsenal ima 42, a Manchester City 40 bodova.

Chelsea je na petom mjestu s 29 bodova.