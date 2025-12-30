VIDEO / Fenomenalni Arsenal u derbiju razbio Villu i prekinuo njen nevjerojatni pobjednički niz

Podijeli :

U derbiju 19. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je pobijedio Aston Villu sa 4-1 učvrstivši se na vrhu ljestvice.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, “Topnici” su razriješili pitanje pobjednika u prvih 15 minuta nastavka postigavši tri gola.

Arsenal je poveo u 48. minuti golom Gabriela nakon ubačaja iz kornera. Na 2-0 je povećao Martin Zubimendi četiri minute kasnije nakon sjajnog proigravanja Martina Odegaarda, a u 69. minuti je Leandro Trossard pogodio za 3-0 s ruba kaznenog prostora.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Gabriel Jesus sjajnim golom sa 18 metara u 78. minuti. Villa je ublažila poraz u četvrtoj minuti nadoknade golom Olliea Watkinsa.

