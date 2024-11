Veliki udarac za Artetu: Arsenal ostaje bez ključnog čovjeka

Podijeli :

xSimonxWhitehead NewsxImagesx via Guliver

Arsenal je već nekoliko sezona konkurent za naslov prvaka, a razlog za to su brojne promjene posljednjih godina, no Topnici će sada ostati bez jednog od svojih glavnih ljudi.

Sportski direktor londonskog kluba, Edu će nakon pet godina u klubu napustiti stadion Emirates, objavio je Daily Mail.

Edu je u Arsenal došao na mjesto tehničkog direktora, a nakon tri godine, točnije 2022., postao je sportski direktor kluba. Zajedno s Mikelom Artetom vratio je Arsenal u poziciju da se bori za naslov i bude redoviti sudionik Lige prvaka, no Topnici se nisu uspjeli dokopati dugo čekane titule Premier lige.

Edu je ljudima u klubu najavio odlazak, no ostaje pitanje kada i zašto odlazi. Suradnja između njega i Artete bila je na zavidnoj razini, a Edu je izravno sudjelovao u dovođenju čelnika današnje momčadi Arsenala poput Martina Odegaarda i Declana Ricea.

Arsenal u srijedu dočekuje momčad Intera, a na press konferenciji uoči te utakmice moglo bi se znati više detalja o odlasku Edua s mjesta sportskog direktora.