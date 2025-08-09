‘Rodrijeva budućnost otvorena je više nego ikada’

Podijeli :

xMarkxCosgrove NewsxImagesx via Guliver

Budućnost Rodrija Hernándeza (29) još je neizvjesna, a sljedeći mjeseci bit će presudni.

Osvajač Zlatne lopte još nije odlučio kojim putem krenuti. Zna da će na stolu imati unosnu ponudu Manchester Cityja za produljenje ugovora na još dvije godine, do 2029., koja bi ga približila ili izjednačila s najvećom plaćom u momčadi, onom Erlinga Haalanda, te ga učinila najbolje plaćenim zadnjim veznim igračem u Europi. Ipak, odluku još nije donio niti se žuri, piše As.

Za City bi bio ogroman udarac izgubiti nekoga tko je imao toliku ulogu u najuspješnijem razdoblju kluba. S njim je momčad dosegla vrhunac osvajanjem Lige prvaka (upravo je Rodri zabio pogodak u finalu protiv Intera u Istanbulu), a bez njega se projekt Pepa Guardiole raspao poput kule od karata zbog ozljede koljena koja ga je gotovo cijelu prošlu sezonu držala izvan terena.

Loše vijesti za City: Rodri opet mora pauzirati

Španjolski reprezentativac već je započeo sezonu pun optimizma nakon što se oporavio od ozljede. Njegova važnost vidjela se i na Svjetskom klupskom prvenstvu, gdje je ponovno odigrao nekoliko minuta. Protiv Juventusa, u jedinom susretu u kojem je bio u početnoj postavi, City je briljirao i slavio 5:2. Vidjelo se kako Rodri ponovno komandira na terenu, a Guardiola uživa gledajući svoju momčad kao nekada.

Sezona povratka španjolskog veznjaka kulminirat će na Svjetskom prvenstvu reprezentacija sljedećeg ljeta, najvećem izazovu ove godine, gdje se od njega očekuje najbolja forma kao i na prijašnjim velikim natjecanjima. Nakon toga ulazi se u prijelazni rok koji će biti dodatno užaren zbog Mundijala, a Rodrijev ugovor s Cityjem ulazi u završne dvije godine, istječući u ljeto 2027.

Ako se do tada ne dogovori produljenje, City bi bio prisiljen razmotriti prodaju po nižoj cijeni kako ga ne bi izgubio besplatno samo godinu kasnije. Do te situacije klub ne želi doći ni pod kojim uvjetima. Plan je ubrzati pregovore koliko god je moguće, no odluka je isključivo na igraču. Budućnost Rodrija otvorena je, više nego ikada, zaključuju Španjolci.