Jakirović došao do prve pobjede na klupi Hulla, pobjednički gol pao u 93. minuti

Dennis Goodwin PSI-22521-0021 via Guliver Images

Sergej Jakirović, bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama, ostvario je prvu pobjedu na klupi Hull Cityja. U 2. kolu Championshipa njegova momčad svladala je Oxford United 3:2, a pobjednički pogodak postigao je Oliver McBurnie u 93. minuti.

Hull je vodio već od prve minute golom Joea Gelhardta, no gosti su brzo izjednačili preko Willa Lanksheara. U nastavku su se pogađali Matt Crooks i Cameron Brannagan, a tek u sudačkoj nadoknadi McBurnie je donio slavlje domaćima.

Jakirovićev Hull ranije je ispao iz EFL kupa od Wrexhama nakon penala, a dodatni izazov za hrvatskog trenera predstavlja činjenica da klub zbog zabrane transfera u idućih 18 mjeseci ne može dovoditi pojačanja.