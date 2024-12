Guardiola: Svi navijači mi žele otkaz, možda su u pravu

Podijeli :

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Pep Guardiola teško je pogođen porazom od Liverpoola, ali je rekao da sada želi podržati svoje igrače više nego ikada.

Manchester City doživio je šesti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima, a četvrti uzastopni u Premier ligi, što je najgori niz jednog aktualnog prvaka Engleske ikada.

Građani su potpuno nadigrani na Anfieldu i izgubili s 2:0, a rezultat je mogao biti i daleko uvjerljiviji u korist velikog rivala.

U jednom trenutku navijači na Anfieldu počeli su “pjevati” Pepu Guardioli poznatu pjesmu „Dobit ćeš otkaz ujutro“, namijenjenu trenerima kada upadnu u niz loših rezultata.

„To mi sada pjevaju na svim stadionima. Svi navijači žele da dobijem otkaz, počelo je u Brightonu! Možda su u pravu nakon svih ovih rezultata. Ipak, nisam očekivao da ću to čuti i na Anfieldu. Nisu to uradili pri 1:0, već kod 2:0. Stvarno to nisam očekivao od navijača Liverpoola, ali to je dio igre…“, rekao je Pep Guardiola za engleske medije.

Trener Cityja kaže da unatoč nevjerojatnoj krizi i dalje ima potpuno povjerenje u svoje igrače.

„Ovdje sjedim pred novinarima kao trener Cityja i branim ono što smo napravili u prošlosti zahvaljujući tim istim igračima. Više nego ikad želim biti s njima i zagrliti ih. Ne mogu zaboraviti kakve igrače imam. Moramo promijeniti rezultate i u pravo vrijeme ćemo donijeti odluku.“

Liverpool je vodeći s 34 boda, dok je Manchester City tek peti s 23 osvojena boda.