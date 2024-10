Engleski veznjak: Guardiola je rekao da sam debeo, to me nerviralo

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Pep Guardiola ga je krajem 2022. kritizirao zbog loše fizičke spremnosti nakon Svjetskog prvenstva.

Kalvin Phillips (28) stekao je ugled kao veznjak Leedsa, postao standardni član engleske reprezentacije i nastupio na Euru 2021., gdje je Engleska izgubila finale od Italije.

Godinu kasnije prešao je u Manchester City za 50 milijuna eura, ali nije uspio ponoviti formu iz Leedsa. Phillips je dosad odigrao 31 utakmicu za City, a trenutno je na posudbi u Ipswichu, gdje je ove sezone nastupio četiri puta.

Guardiola se u međuvremenu ispričao zbog izjave o debljini, o čemu je Phillips sada govorio u podcastu My Mate’s A Footballer.

“Vjerojatno ste čuli kada je Pep javno rekao da sam imao višak kilograma nakon Svjetskog prvenstva. Priča se širila društvenim mrežama. U svakom klubu u koji bih otišao razgovarao sam s menadžerima, nutricionistima i ostalima, i svi bi najprije govorili o težini.

Došlo je do toga da me to nerviralo. Bio sam frustriran, ali sada sam došao u Ipswich, gdje je Kieran McKenna nevjerojatna osoba, ali i trener. Razgovarali smo o situacijama koje su mi se dogodile u prošlosti. Rekao je da imam snažno tijelo i da želi da igram onako kako sam igrao u Leedsu ili kada sam ga napustio. To je dobra polazna točka, nada se da ću se vratiti gdje sam bio.”