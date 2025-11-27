Poznati su suci za 15. kolo HNL-a, evo tko sudi Hajduku i Dinamu

Podijeli :

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Poznato je tko će sve dijeliti pravdu u 15. kolu HNL-a.

Na službenim stranicama HNS-a objavljene su sudačke postave za 15. kolo SuperSport HNL-a, koje se igra od petka do ponedjeljka. Kolo u petak od 18 sati u Vinkovcima, na stadionu Cibalije, otvaraju Vukovar 1991 i Osijek. Glavni sudac bit će Antonio Melnjak, asistirat će mu Luka Pajić i Ivan Starčević, četvrti sudac je Filip Dragašević, a u VAR sobi su Ante Čuljak i Vedran Đurak.

Subotnji program otvara Hajduk domaćim susretom protiv Varaždina na Poljudu u 15:30. Utakmicu će voditi Dario Bel, uz pomoćnike Dina Kneza i Marka Reljana. Četvrti sudac je Patrik Pavlešić, dok su za VAR zaduženi Ivan Bebek i Luka Pušić.

Istog dana u 18:15 na Aldu Drosini sastaju se Istra 1961 i Slaven Belupo. Glavni sudac je Patrik Kolarić, pomoćnici su Ivan Janić i Marko Maloča, četvrti sudac Ivan Šantić, a u VAR sobi su Ivan Vučković i Bojan Zobenica.

Nedjeljni program donosi dvoboj Lokomotive i Rijeke na Maksimiru od 15 sati. Susret će suditi Ante Terzić, asistirat će mu Sanja Rođak-Karšić i Patrik Krmar, četvrti sudac je Duje Strukan, dok će u VAR sobi biti Mario Zebec i Dario Kulušić.

Kolo završava u ponedjeljak utakmicom u Velikoj Gorici, gdje domaća Gorica od 18 sati dočekuje Dinamo. Glavni sudac bit će Mateo Erceg, uz pomoćnike Krunu Šarića i Duju Sarića. Četvrti sudac je Zdenko Lovrić, a u VAR sobi bit će Ivan Matić i Tihomir Pejin.