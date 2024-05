Pašalić: Povijesna utakmica za Atalantu, puno sam takvih odigrao u dresu Hrvatske

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Atalantu u četvrtak čeka povijesna utakmica, igrat će prvi susret polufinala Europske lige protiv Marseillea. Susret je na press konferenciji najavio naš Mario Pašalić.

“Odigrao sam puno velikih utakmica s reprezentacijom, ali ovo je jedna od mojih najvažnijih utakmica u Atalanti. Znamo što moramo napraviti. Snažna smo momčad, branimo se kao jedno i znamo što moramo napraviti u određenim trenucima. Dobro se pripremamo za svaki susret, tako će biti i sutra”, rekao je Pašalić, a na pitanje o svom golgeterskom učinku odgovorio je:

“Ne gledam previše na individualna postignuća, to mi nikad nije na umu, razmišljam o momčadskim ciljevima. Ako pritom postignem gol, još bolje. U Atalanti sam igrao na puno pozicija i to me učinilo fleksibilnim igračem. Puno sam napredovao i uvijek sam spreman prilagoditi se.”