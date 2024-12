Pamić za SK: Potezi Dinamovih čelnika su bili pogubni, Bjelici nedostaje jedna stvar

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver Images

Sergej Jakirović nije trebao biti smijenjen, a prijelazni rok nije dobro odrađen

Što se dogodilo Dinamu? To pitanje si u hladno subotnje jutro postavljaju brojni komentatori, navijači, a mi smo ga adresirali prema Igoru Pamiću, nekadašnjem Dinamovom centraforu i čovjeku koji ‘diše za Plave’ i nije mu kao i ostalim navijačima zagrebačkog kluba lako.

“Što se dogodilo? Puno je pitanja, mi koji radimo u nogometu možda to drukčije vidimo, no pravu istinu znaju samo ljudi koji su neposredno na stadionu u Maksimirskoj 128.!

Pamić se vratio na početak:

“Još jednom ću ponoviti – mislim da nije postojao niti jedan razlog da se smijeni Sergej Jakirović. Napravio je čudo u proljetnom dijelu sezone kada je klub dobio novog predsjednika, Skupštinu, Upravu. Izborio je Ligu prvaka i sve je na početku sezone izgledalo prihvatljivo. Bayern se može dogoditi i većim momčadima od Dinama. Ja postavljam pitanje – je li Nenad Bjelica, nakon svih svojih rezultata koje je postigao nakon što je napustio Maksimir imao kredibilitet da dobije Dinamo i drugi put.”

Što se tiče Nenada Bjelice u svakom slučaju se mora postaviti to i još nekoliko pitanja. Kao možda i ono – kako je Jakirović pripremio momčad?

“Pa protiv Monaca po onom izuzeto teškom terenu Dinamo je ‘letio’. Sjajno odigrana utakmica i velika šteta što se nije uzelo sva tri boda. Tako da mislim da je bivši strateg dobro pripremio momčad.”

No, iz dana u dan je Nenad Bjelica ostajao bez važnih igrača.

“Treba naglasiti da je potrošnja velika. Liga prvaka i domaće prvenstvo traže širok kadar. Uz to nekoliko bitnih igrača koristio je i izbornik Zlatko Dalić i to s punim pravom. A zašto je toliko ozljeda? Je li Jakirović napravio pogreške u pripremi, je li Nenad Bjelica sa svojim stožerom i promjenom rada i treninga napravio štetu mi možemo samo nagađati. No, definitivno se nešto dogodilo, kada je toliko igrača izvan stroja.”

Pamić je apostrofirao dvojicu.

“Ovaj Dinamo bez Mišića i Petra Sučića definitivno ne može. To je toliko očito da jednostavno nemaju profil igrača koji bi to mogli nadomjestiti. Zato se traži i formacija, ali čini mi se da je Bjelica ‘zaleđen’.”

Očito je i da je prijelazni rok loše odrađen.

“Moram biti iskren i stati tu malo Bjelici u zaštitu. Definitivno je napravljeno nekoliko pogrešaka kod dovođenja igrača i to posebno u obrani. Ona nije kompaktna, uigrana i sigurna, a to je temelj nogometa. Očito je da sportski direktor i očito uprava i predsjednik moraju snositi odgovornost. Za kadar igrača, ali i za sve ostale odluka a tu se podrazumijeva i upravo ova s trenerima. Mislim da su ti potezi bili pogubni.”

Unatoč teškom trenutku Igor Pamić ne bi digao ruke od Dinama.

“U svakom slučaju dvoboj sa Celticom je višestruko bitan, a onda i dvije preostale prvenstvene utakmice. Dinamo i dalje ima najbolju momčad, nekoliko jako zanimljivih mladih igrača i kada bi sad svi igrači bili zdravi mislim da u domaćem prvenstvu ne bi imali nikakvih problema. Poštujem Hajduk i Rijeku, ali još uvijek je puno bodova u igri i po meni Zagrepčani sve to još mogu uloviti. No, promijenio se onaj status da je Dinamo prvak već u listopadu ili studenome. Na to se svi u Maksimirskoj 128. moraju naviknuti.”