Otac Šotiček: Marin je u Dinamu ponižen, a Hajduk je odbio iako mu je nudio isto što i Basel

Podijeli :

xFCxBaselx1893x xLucaxCavegnx via Guliver

Iz Lokomotive trebao je preseliti u Maksimir, ali to se na kraju neće dogoditi.

Talentirani Marin Šotiček bio je u pregovorima s Dinamom, ali od tog posla na kraju nema ništa. Izabrao je put u Švicarsku, točnije u Basel.

Njegov otac Marin objasnio je pozadinu svega što se događalo u pregovorima s Dinamom.

“Jesmo li bili pohlepni? Nismo! Ne znam uopće kaj reći… Gledajte, bio sam sa sinom u Dinamu prije deset godina, ostali smo jednu sezonu i otišli smo iz Maksimira. Prije pet godina opet sam ga nudio Dinamu, badava, nisu me željeli čuti, pitali su me neke stvari koje nemaju veze s nogometom i dignuo sam se s tog sastanka, na kojem nisam bio sam, i otišao sam. Kad je bio prvi put u Dinamu tih godinu dana, nikad nisam ni s jednim trenerom sjeo i popio kavu, niti sam razgovarao o Marinu, nisam pitao zašto ne igra, zašto je to tako? Nikad nikoga nisam ništa, ali sam sinu govorio da mora biti 30 posto bolji u svemu od ostalih”, rekao je otac za Sportske novosti pa dodao:

“Sad je Marin bio na razgovoru u Dinamu i ponudili su mu plaću od 10.000 eura mjesečno, načinom “uzmi ili ostavi”! A svi znamo kakve su iznose dobivali i dobivaju Dinamovi kadeti i juniori, o igračima prve momčadi ne treba ni govoriti. I Marin je to shvatio kao omalovažavanje i ponižavanje. Da su mu ponudili 20.000 eura mjesečno, istoga bi trenutka potpisao ugovor, iako bi i s tom plaćom opet bio najslabije plaćeni igrač u svlačionici! Ali, to nema veze, bila bi to pristojna plaća. Međutim, tih ponuđenih 10.000 eura mjesečno smiješan je iznos u kontekstu plaća Dinamovih igrača. Ne znam, mnogo mi toga nije jasno. Možda ga i nisu smjeli dovesti u Dinamo zbog nekih drugih stvari? To oni najbolje znaju…”

Kaže da je Dinamo ponizio njegovog sina.

“Otišli smo, sretno bilo Dinamu, Marin je opet bio odbijen u Maksimiru, sad je bio omalovažen i ponižen. Jer, Dinamu nije prijeporno hoće li ga platiti 100.000, ili 200.000 eura godišnje, to su samo priče za javnost. Žao nam je što je tako ispalo, sad svi “pljuju” po nama. I krenula je priča da je otišao van zbog novca, a to nije istina. Tko zna hoće li uspjeti, hoće li imati sreće u karijeri, hoće li ga ozljede zaobići, u nogometu se nikad ne zna. Na kraju, ne zamjeram nikome ništa. Ali, čudno mi je da je trener Sergej Jakirović prije pola godine rekao Marinu da ga, nastavi li dobro igrati, na ljeto vidi u svojoj svlačionici, a onda se sve ovako dogodi. Vjerojatno je Jakirović bio nemoćan u tim pregovorima.”

Kad je sve propalo s Dinamom, javio se i Hajduk.

“Točno je, zahvalio se ljudima iz Hajduka i rekao im je da kao dinamovac ne može ići u Hajduk. A splitski je klub nudio iste uvjete kao i sad Basel, čiju je ponudu prihvatio. Nije li to žalosno? No, ispalo je kako je ispalo.”