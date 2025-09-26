VIDEO / Strašna akcija za pobjedu Galate: Prvo ‘sombrero’, a onda majstorski potez Icardija

Podijeli :

Aktualni turski prvak Galatasaray slavio je s 1:0 na gostovanju kod Alanyaspora, a u vodstvo su stigli u 23. minuti nakon sjajne akcije.

Branič Wilfried Singo “sombrerom” je prebacio domaćeg igrača i uposlio Maura Icardija, koji se majstorski snašao te petom pogodio za vodstvo svoje momčadi.

Iako je Antalyaspor u nastavku susreta izdominirao Galatasaray, rezultat se nije mijenjao te je aktualni prvak stigao do sedme pobjede u isto toliko kola.

Galatasaray se sada okreće Ligi prvaka gdje 30. rujna dočekuje Liverpool, a onda ga 4. listopada čeka derbi na domaćem terenu protiv Bešiktaša.

