Pobjede PAOK-a i AEK-a, nastupili Lovren, Ivanušec i Ljubičiž

Damir Skomrlj CROPIX by Guliver

U susretu trećeg kola grčkog nogometnog prvenstva PAOK je na gostovanju pobijedio OFI sa 2-1, a za goste iz Soluna nastupili su hrvatski nogometaši Dejan Lovren i Luka Ivanušec.

Gosti su poveli u 11. minuti golom Magomeda Ozdojea, a u 24. minuti Dimitrios Pelkas je zabio za 2-0.

Andrija Živković je u 66. minuti mogao zaključiti priču, ali nije realizirao jedanaesterac. OFI je smanjio u 75. minuti golom Thiaga Nussa.

Lovren je odigrao cijeli susret za PAOK, dok je Ivanušec ušao u igru u 67. minuti. Krešimir Krizmanić je odradio svih 90 minuta za sastav s Krete.

Slavio je i AEK koji je na gostovanju pobijedio Levadiakos s 1-0.

Gol odluke zabio je Aboubakary Koita u 69. minuti. Domagoj Vida nije nastupio za atenski sastav.

Panathinaikos je iznenađujuće izgubio na gostovanju kod Kifisije sa 2-3.

Pao je vodio 2-1, no domaćin je izjdnačio, a potom u trećoj minuti nadokande izborio pobjedu.

Strijelci za Kifisiju bili su Andrews Teteh (7), Pavlos Pantelidis (79) i Hugo Sousa (90+4), dok je na drugoj strani oba gola zabio Karol Swiderski (15-11m, 53). Tin Jedvaj nije zaigrao za goste.

Nakon susreta navijači atenskog kluba gađali su igrale sjedalicama razočarani porazom.

Na ljestvici vode Olympiakos, PAOK i AEK sa po devet bodova. Panathinaikos je tek 12. s jednim bodom.