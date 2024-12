Osijek razbio Lokomotivu i ostavio je na dnu ljestvice

Podijeli :

U posljednjem susretu 16. kola Prve HNL Osijek je na Opus Areni pobijedio Lokomotivu sa 3-0 ostvarivši prvu pobjedu u zadnja četiri kola.

Golove za pobjednički sastav zabili su Emin Hasić (2), Marko Soldo (32) i Ivan Cvijanović (56).

Osijek je ekspresno stigao do prednosti u drugoj minuti. Slobodni udarac s desne strane izveo je Hernani, vratar Silić je zakasnio u istrčavanju što je iskoristio Hasić i glavom loptu proslijedio u mrežu. Domaćin je mogao do povećanja prednosti u 25. minuti. Jakupović je odlično ubacio do Dantasa koji je loše pucao glavom iz blizine.

Sedam minuta kasnije Osijek je nakon sjajne kontre zabio i drugi gol. Dantas je uklizavanjem došao do lopte koju je dodao do Matkovića. Mladi napadač je jurnuo po lijevoj strani ubacivši u kazneni prostor do Jakupovića koji je atraktivno petom ostavio loptu za Soldu, a ovaj lijepo pogodio za povećanje prednosti.

I Lokomotiva je imala nekoliko izglednih prilika u prvom dijelu. Najbliže golu “lokosi” su bili u 38. minuti kada su prijetili Čop i Mudražija, ali se Malenica istaknuo odličnim obranama.

Prvo je Čop pokušao zabiti za smanjenje vodstva, ali sjajno je to obranio Malenica, da bi u nastavku akcije nakon ubačaja, glavom pucao Mudražija, ali je Malenica i drugi put spasio Osijek.

Čop je zaprijetio i u 52. minuti, ali je Malenica još jednom bio spreman.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika domaćin je razriješio u 56. minuti kada je Cvijanović lijepo pogodio za ubačaj Solde koji je nakon gola upisao i asistenciju.