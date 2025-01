‘Olmo je utučen. Suigrači ga tješe, a trener obećaje da će se klub boriti za njega’

Podijeli :

Alex Gottschalk/DeFodi Images via Guliver Images

Nastavlja se "afera Dani Olmo", odnosno nadrealna situacija u kojoj je La Liga izbrisala s popisa registriranih igrača bivšeg člana Dinama, a sada Barcelone.

Kako se bliži rastanak Barcelone i Danija Olma, tako raste nevjerica čitavog nogometnog svijeta. Kako je uopće moguće da se u profesionalnom nogometu dogodi jedna ovakva situacija, da te La Liga doslovno izbriše s popisa registriranih igrača.

Propisi su, međutim, jasni i Olmo neće moći više igrati za Barcelonu do kraja sezone. Osim u slučaju preokreta, nekog čuda. A to sada već leži u ingerenciji Španjolskog nogometnog saveza (RFEF).

Jedina preostala, koliko-toliko realna nada Barcelone za produženje registracije Olma (koja je privremeno vrijedila do 31. prosinca prošle godine), jest novi rok. A to je 3. siječnja, dakle petak. Do tada bi, naime, Barcelona trebala primiti uplatu od 100 milijuna eura prodaje VIP loža na svom redizajniranom stadionu, što bi moglo biti adekvatno financijsko jamstvo.

Ako ne dođe do obrata, Olmo će prije svega financijski znatno profitirati jer bi mu Barcelona morala isplatiti čitav ugovor, a pritom bi igrač postao slobodan i mogao potpisati za bilo koga. Međutim, Olmu je životni san bio igrati za Barcelonu i sigurno mu je posljednje na pameti bilo otići iz tog kluba. Kako se stvari razvijaju, morat će otići.

Španjolski AS izvještava kako se Olmo u srijedu na treningu pojavio u nevjerici, utučen i bezvoljan. Razumljivo.

Navodno su ga suigrači Raphinha, Gavi i Pedri najviše tješili, a razgovarao je i s trenerom Hansijem Flickom, koji ga je pokušao uvjeriti kako klub čini sve kako bi ga zadržao.

No o sudbini španjolskog reprezentativca i nekadašnjeg igrača Dinama ne odlučuju ni suigrači, ni Flick…