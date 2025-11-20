Zna se tko sudi Jadranski derbi

Određeni su suci za 14. kolo SuperSport HNL-a, objavljeno je na službenoj stranici lige. Kolo se igra od petka do nedjelje.

Novo kolo SuperSport HNL-a igra se od petka do nedjelje, a otvaraju ga Slaven Belupo i Vukovar 1991 u petak od 18 sati. Glavni sudac utakmice bit će Igor Pajač, uz pomoćnike Bojana Zobenicu i Vedrana Đuraka. Četvrti sudac je Ante Terzić, dok će u VAR sobi dežurati Ivan Vučković i Luka Pušić.

Dinamo i Varaždin od 15 sati otvaraju subotnji program. Glavni sudac tog susreta je Patrik Pavlešić kojem će pomagati Luka Kurtović i Željko Bučar. Četvrti sudac je Oliver Romić, a u VAR sobi su Ivan Bebek i Ivan Starčević.

Derbi kola igra se na Rujevici, gdje će Rijeka u Jadranskom derbiju ugostiti Hajduk od 18 sati. Glavni sudac je Mateo Erceg, a pomoćnici će mu biti Goran Pataki i Kristijan Novosel, dok je Zdenko Lovrić četvrti sudac. U VAR sobi su Ivan Matić i Ante Čuljak.

Nedjeljni program SuperSport HNL-a otvorit će Osijek i Lokomotiva, koji će svoj susret odigrati na Opus Areni od 16 sati. Glavni sudac bit će Ivan Vukančić, a pomagati će mu Alen Jakšić i Vice Vidović. Četvrti sudac je Patrik Kolarić, dok će u VAR sobi biti Mario Zebec i Ivan Starčević.

Kolo će zaključiti Gorica i Istra 1961, koje se sastaju u nedjelju od 18:15. Utakmicu će voditi Ante Čulina, uz pomoćnike Darija Kolarevića i Bruna Premužaja. Četvrti sudac je Antonio Melnjak, a u VAR sobi dežuraju Fran Jović i Anto Marić.

