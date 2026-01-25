HAJDUK – ISTRA 0:2 Hajduk dominira, Istra iz kontri kažnjava. Splićani dvaput gađali okvir gola

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Uoči nove utakmice na Poljudu Hajduk očekuje ogled 19. kola SHNL-a protiv Istre 1961, koji počinje danas u 15 sati. Trener Gonzalo Garcia suočava se s ozbiljnim kadrovskim poteškoćama jer zbog suspenzija nakon crvenih kartona neće moći računati na kapetana Marka Livaju i Antu Rebića. Bijeli su prvi dio sezone zaključili na drugoj poziciji s osvojenih 37 bodova, samo bod iza vodećeg Dinama, dok se Istra 1961 trenutačno nalazi na petom mjestu ljestvice s 26 bodova. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.