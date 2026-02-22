UŽIVO

VARAŽDIN – DINAMO 0:4 Dinamo potpuno razbio Varaždin, Soldo je zabio četvrti

Nogomet 22. velj 202613:12 > 16:47 0 komentara
(AP Photo/Darko Bandic)

U 23. kolu SuperSport HNL-a GNK Dinamo Zagreb gostuje kod NK Varaždin. Lider prvenstva želi novu pobjedu kojom bi se barem privremeno odmaknuo na osam bodova prednosti ispred HNK Hajduk Split, dok Varaždin nastoji preskočiti HNK Rijeka i popeti se na treće mjesto. U dvije međusobne utakmice ove sezone jedan je susret u Varaždinu završio neriješeno, a u drugome je Dinamo slavio na Maksimiru.

Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

TIJEK DOGAĐAJA:

16:47

90+

Dvije minute nadoknade i čeka nas brzi kraj

16:46

GOOOOOL!

Soldo za 4:0! Dinamov veznjak plasirao je udarac lijevom nogom i zaključio priču u Varaždinu.

16:43

87'

Šunta će debitirati za Dinamo, ušao je umjesto Mišića

16:43

86'

Žuti karton Tavaresu

16:40

83'

Vidović ide van, Varela u igru

16:38

81'

Topić puca preko gola...

16:34

78'

Izlaze Zajc i Bakrar, a ulaze Soldo i Topić.

16:34

78'

Sjajna prilika za Stojkovića, pucao je malo preko gola...

16:32

75'

Fantastičan potez Vidovića u stilu Ricardinha

16:28

71'

Sikošek i Bočkaj u igru, Boršić i Latković idu van

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet