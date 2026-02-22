VARAŽDIN – DINAMO 0:4 Dinamo potpuno razbio Varaždin, Soldo je zabio četvrti

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic)

U 23. kolu SuperSport HNL-a GNK Dinamo Zagreb gostuje kod NK Varaždin. Lider prvenstva želi novu pobjedu kojom bi se barem privremeno odmaknuo na osam bodova prednosti ispred HNK Hajduk Split, dok Varaždin nastoji preskočiti HNK Rijeka i popeti se na treće mjesto. U dvije međusobne utakmice ove sezone jedan je susret u Varaždinu završio neriješeno, a u drugome je Dinamo slavio na Maksimiru.

Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.