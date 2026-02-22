VARAŽDIN – DINAMO 0:4 Dinamo potpuno razbio Varaždin, Soldo je zabio četvrti

U 23. kolu SuperSport HNL-a GNK Dinamo Zagreb gostuje kod NK Varaždin. Lider prvenstva želi novu pobjedu kojom bi se barem privremeno odmaknuo na osam bodova prednosti ispred HNK Hajduk Split, dok Varaždin nastoji preskočiti HNK Rijeka i popeti se na treće mjesto. U dvije međusobne utakmice ove sezone jedan je susret u Varaždinu završio neriješeno, a u drugome je Dinamo slavio na Maksimiru.
Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
TIJEK DOGAĐAJA:
90+
Dvije minute nadoknade i čeka nas brzi kraj
GOOOOOL!
Soldo za 4:0! Dinamov veznjak plasirao je udarac lijevom nogom i zaključio priču u Varaždinu.
87'
Šunta će debitirati za Dinamo, ušao je umjesto Mišića
86'
Žuti karton Tavaresu
83'
Vidović ide van, Varela u igru
81'
Topić puca preko gola...
78'
Izlaze Zajc i Bakrar, a ulaze Soldo i Topić.
78'
Sjajna prilika za Stojkovića, pucao je malo preko gola...
75'
Fantastičan potez Vidovića u stilu Ricardinha
71'
Sikošek i Bočkaj u igru, Boršić i Latković idu van
