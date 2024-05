Novi SD Kalinić: Ponuda za Livaju nema, Perišić će još odlučiti ostaje li

Podijeli :

Screenshot Hajduk TV

Hajduk je u 10 sati predstavio novog sportskog direktora kluba, dojučerašnjeg igrača i legendu kluba Nikolu Kalinića. Sada već bivši sportski direktor Mindaugas Nikoličius je jučer službeno otišao iz splitskog kluba.

Prvi se obraća predsjednik Uprave kluba Ivan Bilić.

“Zahvaljujem se prethodniku Nikoličiusu, a novi sportski direktor kluba je Nikola Kalinić. On je legenda kluba. Njegova najveća vrijednost je to što je hajdukovac. Voli klub više nego neki drugi. Ima nama neprocijenjivo iskustvo rada u velikim klubovima i kontakte koji će nam biti od pomoći. Iskren je, direktan i tvrdoglav, što će biti pozitivno”, rekao je Bilić u uvodu te dodao da će Kalinić postati okosnica sportskog odbora kluba.

“Sve odluke u domeni sportskog direktora bit će njegove i on će snositi odgovornost. Želim mu sreću i uspješan rad te kvalitetan odnos s trenerom i upravom”, dodao je.

“Zahvala svima u klubu koji su omogućili da budem sportski direktor ovako velikog kluba. Moja nogometna karijera je gotova, a ispred mene su novi izazovi. Možda netko misli da sam neiskusan, ali za ovu funkciju su bitna nogometna poznanstva i znanje koje imam. Prvi cilj je dovesti trener u što kraćem reku, nadam se već krajem sljedećeg tjedna”, rekao je Kalinić.

“Želimo uvesti pravilnik ponašanja. Nema veze tko se kako zove, morat će ga poštivati svi, od najmlađih do najstarijih. Da ne bih ispao svetac, u karijeri sam ja imao problema s ponašanjem, ali to sam i plaćao. Tako će i drugi.”, dodao je.

Koliko je kandidata za trenera?

“Pričao sam s nekolicinom. Želim trenera-pobjednika, nekog tko će inzistirati na radu i disciplini. Najvažniji je rezultat i težit ću tome da se Hajduk bori za prvo mjesto. Bez euforije. To neću obećati, ali Hajduk je naviknut na pobjede i to se mora vratiti. Želim dobru ekipu, dobrog trenera i borbu za prvo mjesto.”

“U glavi imam neke igrače na koje ne računam. Prvo ću to njima reći.”

Livaja i Perišić?

“Nema službene ponude, a on ima ugovor. Ostaje. Želim ga motiviranog. Perišić je pod ugovorom do kraja osmog mjeseca. Želimo ga, ali odluka je na njemu. Brekalo je pod ugovorom s Fiorentinom. I njegova želja je bitna. Problem je i novac koji zarađuje u Fiorentini.”

Imao je i poruku za Dalića koji je izjavio da bi s juniorima bio treći?

“Svatko misli što želi. Ako misli tako da je to bitno za budućnost neka stavi Baturinu umjesto Modrića na Euru…”

Kada će doći član Uprave za sport i hoće li on biti nadređen Kaliniću?

“Njegov primaran cilj je strategija. Sportski direktor i trener određuju kako funkcionira prva momčad, a član Uprave imat će druge zadatke”, rekao je predsjednik kluba.

Sutra je 19 godina od zadnje titule. Prekida li se tradicija sljedeće godine?

“Nitko ne može obećati da ćemo biti prvaci. Diego Simeone nikad nije davao takve najave. Sa sportom nema veze što će biti za pola godine ili godinu, cilj je prvo mjesto, cilj je osvajanje kupa, ali tko to može obećati? Treba biti skroman i ići iz utakmice u utakmicu, inače će biti razočaranje kao ove sezone”, rekao je Kalinić, a Bilić dodao da će se rad i disciplina podići, a da bi rezultat trebao biti rezultat toga.

Kakve su reakcije i kakvi planovi?

“Reakcije su pozitivne, svi mi daju podršku. Znaju da će biti zahtjevno, ali ne bojim se. Dat ću sve od sebe da donesem nešto novo. Bivši i aktualni igrači su uz mene. Drago im je. Znaju što ću od njih tražiti, sa svime su upoznati i moraju se toga držati. Nogomet je kolektivni sport, ovisimo jedan od drugima. Samo tako se može nešto napraviti.”

Hoće li trener biti stranac ili domaći stručnjak?

“Kontaktiram sa svima, odlučit ćemo. Jezičnu barijeru treba riješiti. Ako će biti naš trener neće se pričati na engleskom da se udovoljava strancima. Imaju tri mjeseca da nauče jezik ili neka se snalaze kako sam se i ja snalazio.”

“Igrači će dobiti prevoditelja, a kasnije neka se snalaze. Plaćamo ih, moraju pokazati poštovanje prema klubu. To ne znači da neće igrati, nego neka pitaju. Nije niti meni nitko pomagao.”

Kako osigurati protočnost juniora kroz seniorsku momčad?

“Juniorski i seniorski nogomet su dva različita sporta. Ja sam bio najbolji junior i nisam mogao doći do prve ekipe, nego sam išao na posudbu. Mladi se moraju dokazati da bi bili nositelji igre Hajduka. Primjer Vuškovića. Stavili smo mu tri utakmice u tjedan dana, a onda smo ga skoro morali skrivati da ga prodamo. Mlade treba dozivati, a ne baciti ih u vatru. Za to sam da mladi idu na posudbu, po mogućnosti u prvu ligu.”

Što će biti glavni cilj kod dovođenja igrača?

“Neću ih dovoditi reda radi. Bolje da nitko ne dođe, a ne da imamo problema s rješavanjima igrača. Neću ih na silu dovoditi, onaj tko dođe mora biti pojačanje. Treba nam devetka, napadač. Nejasno mi je da ljudi misle da je to Livaja, a on je desetka. Treba nam i vezni, ali nećemo gomilati igrače na silu.”

Na pitanje o budžetu za nove igrače odgovorio je predsjednik kluba.

“Bit će sličan kao i lani, možda malo bolji. Zadnjih godina on raste, a projekcija je da bude isti ili malo veći. Cilj je da ne krešemo, nego da momčad ostavimo u sličnoj ili boljoj poziciji nego što je bila lani.”

Može li se u svlačionicu uvesti mir?

“To je ključ svega. Temelji moraju biti dobri, a igrači znaju da ću ih ja promijeniti. Ne zanima me kako se tko zove, pravila ponašanja se moraju poštivati. Što se tiče ozlijeđenih, to je u redu. Ali ako liječnik kaže da igrač može trenirati, a ne želi, taj će imati terapije od 8-20 sati. Ne može se biti ozlijeđen i šetati po gradu.”

Ostaju li Sigur, Pukštas, Sahiti?

“Prerano je o tome govoriti. Ako dođe ponuda, sjest ćemo i razgovarati. Nadam se da će kostur ekipe ostati”, rekao je Kalinić, a Bilić dodao:

“Po trenutnim projekcijama vjerojatno je da će se prodati jedan igrač. Ne želimo da to budu spomenuti. Imamo projicirani iznos i kod nas je u rujnu kraj prijelaznog roka. Do tada ćemo sve znati. Strateški ne želimo prodati mlade igrače, radimo na tome da oni budu projekt.”

U Zagrebu je napadnut Filip Krovinović…

“Sramota. Nemam druge riječi. Nadam se da će se to riješiti. On je dobar momak, čudno mi je da je baš on napadnut.”

“Pokušat ćemo se riješiti igrača koji nam ne trebaju. I pred njima je karijera, obavit ćemo razgovor sa svima, ali postoje oni kojih se želim riješiti”, zaključio je.