Pogledajte stadion u Zenici: Njemački mediji u šoku, izbornik i igrači se ne žale

nordphotoxGmbHx xBratic nph00250 via Guliver

Bosna i Hercegovina večeras dočekuje Njemačku od 20:45 sati u utakmici Lige nacija uz izravan prijenos na SK5, a njemački RTL objavio je snimke svlačionice uz emotikone kojima izražavaju šok i zabrinutost vezano uz uvjete u kojima će njihova reprezentacija igrati.

Na snimci se vide prljavi radijatori, stare klupe, neravan pod i uništen stol za masažu, što je sigurno daleko od uvjeta na kakve je njemačka reprezentacija navikla.

O svlačionicama se govorilo i na press konferenciji kada su novinari zamolili izbornika Juliana Nagelsmanna i golmana Alexandera Nubela da komentiraju stanje stadiona.

“Travnjak je dobar i to mi je važno. Što se tiče svlačionica i tuševa, o tome se ne brinem jer se tamo ionako neću tuširati. Ovo je šarmantni stadion. Igramo na takvim stadionima i to za nas nije ništa posebno. Naravno da igramo i na modernijim stadionima, a nisam siguran na što je Demirović mislio. Vjerojatno na to da su navijači bučni”, rekao je izbornik.

Ermedin Demirović je, naime, suigračima iz Stuttgarta poručio da ih u Zenici čeka ono što još nisu doživjeli, a golman je izborniku na spomenutu izjavu odgovorio da će se tuširati na stadionu te dodao:

“Ljepše je od školskih terena. Imali smo manje od jedne školske dvorane u Stuttgartu godinu dana kad se obnavljao stadion.”