Navijači Hajduka bijesni, brišu Perišićevo ime s dresova

HNK Hajduk Split

Sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić objavio je da Ivan Perišić napušta klub.

Hrvatski reprezentativac tako se oprašta od kluba nakon samo 12 utakmica i tek jednim pogotkom, a bijesni navijači smatraju da je Perišić izdao klub s Poljuda.

Svoje su nezadovoljstvo iskazali na društvenim mrežama, a na Facebooku Hajduka najviše je lajkova skupio sljedeći komentar:

“Onima koji ga brane! Hajduk ga je uzeo s ovom teškom ozljedom koju je imao i dao mu vremena, neka igra koliko hoće i na poziciji na kojoj hoće da se može pripremati za Europsko prvenstvo! I kad je završilo Europsko prvenstvo i trebala je početi liga, otišao je kod trenera i rekao da želi otići iz kluba! A trener mu je ipak dao priliku i pustio ga da igra i dao mu 20 i 30 i 70 minuta i to iako ne daje 100% na terenu od straha da se ne ozlijedi i da ga nitko neće jer želi otići!

I sad vam je trener kriv iako još ga je pustio da igra! Tko bi ga tada uzeo s njegovom ozljedom i dao mu vremena za rehabilitaciju? A sada navijači koji ga kritiziraju griješe ili što? Pišete da je naš heroj i hajdukovci ga vrijeđaju jer želi otići!

Pišete da je toliko napravio za Hrvatsku! Bio je mali bog za nas navijače kad je došao kod nas, unatoč ozljedi, a on bio bi heroj i uzor je mogao biti i nama i mladima Hajduka, ali on hvala želi otići iz kluba! Toliko je napravio za Hrvatsku, pitam vas, što je sve Hrvatska napravila za njega?

Gdje bi on bio u Zemlje poput Španjolske i tako dalje, samo jedan od mnogih! Hrvatska je za njega napravila puno više nego on za Hrvatsku, a Hajduk za njega puno više nego on za Hajduk i točka! Ehhh Ivane prodao si i sebe i nas!”

Na društvenim mrežama pojavile su se i brojne fotografije Perišićevog dresa s brojem i bez imena, a neki navijači kao šalu nude uslugu skidanja njegovog imena s tuđih dresova.