Navijači Dinama ogorčeni: ‘Samo čekamo objavu da je trener dobio otkaz’

Navijači Dinama nisu se libili izraziti nezadovoljstvo nakon još jednog teškog europskog poraza.
U petom kolu Europske lige nogometaši zagrebačkog Dinama su upisali novi uvjerljivi poraz, ovaj put ih je francuski Lille na svom terenu pobijedio s 4-0 (2-0).
Dinamo je ovo natjecanje otvorio s dvije pobjede, protiv Fenerbahcea i Maccabi Tel Aviva. Potom je uslijedio remi 1-1 kod Malmoa i dva visoka poraza. Domaćih 0-3 protiv Celte i ove večeri 0-4 kod Lillea.
Francuski sastav je poveo u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2-0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3-0 u 69. minuti, dok je konačnih 4-0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.
Dinamo nije imao niti jedan udarac u okvir vrata suparnika tijekom ovih 90 minuta te je nastavio kliziti na ljestvici Europske lige. Trenutačno Dinamo nije među petnaest najboljih sastava na ljestvici.
Očekivano, navijači zagrebačkih Modrih nisu zadovoljni, a donosimo neke od komentara navijača koji su na društvenim mrežama prikupili najviše reakcija:
- “Mi smo slijepi, uprava nije. Mi smo glupi, uprava nije. Sve lošije od lošijeg, katastrofalno postavljanje igre i vođenje utakmice. Vjerujem sa su ovo dobri igrači, gledajući imena i klubove gdje su igrali ima tu kvalitete i rekao bi da nismo imali kvalitetniji kadar po imenima. Ali sve je to uzalud jer nemamo trenera.”
- “Sreća što je danas Filipović bio na golu inace bi primili još najmanje 3,4 komada
- “Samo čekamo objavu da je trener dobio otkaz, drugo nas ništa ne zanima”
- “Momcad u stvaranju! Bit ce to dobro…,zapucat cemo i mi na gol jednog dana! Samo da se stvorimo”
- “Neki kažu da sam dobar čovjek,i ja bi htio biti Dinamov trener”
- “Lille je danas davao prostor da bi im čak i Belupo zabio gol ali Dinamo očito ne može”
- “Jad… Tuga.. Negledivo.. Užas.. 4:0”
- “Bez obzira na igru i rezultat, Kovačević mora otići”
- “Najgore odigrana utakmica otkad klub postoji”
- “Ne zaboravite Karlovac i pobjedu 7:0 prije nego krenete kritizirati”
