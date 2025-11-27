Navijači Dinama ogorčeni: ‘Samo čekamo objavu da je trener dobio otkaz’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Navijači Dinama nisu se libili izraziti nezadovoljstvo nakon još jednog teškog europskog poraza.

U petom kolu Europske lige nogometaši zagrebačkog Dinama su upisali novi uvjerljivi poraz, ovaj put ih je francuski Lille na svom terenu pobijedio s 4-0 (2-0).

Dinamo je ovo natjecanje otvorio s dvije pobjede, protiv Fenerbahcea i Maccabi Tel Aviva. Potom je uslijedio remi 1-1 kod Malmoa i dva visoka poraza. Domaćih 0-3 protiv Celte i ove večeri 0-4 kod Lillea.

Francuski sastav je poveo u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2-0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3-0 u 69. minuti, dok je konačnih 4-0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.

Dinamo nije imao niti jedan udarac u okvir vrata suparnika tijekom ovih 90 minuta te je nastavio kliziti na ljestvici Europske lige. Trenutačno Dinamo nije među petnaest najboljih sastava na ljestvici.

